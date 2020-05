Trelew | Restuccia dijo entre lágrimas “ninguno de nosotros merece el desprecio en redes y audios”

El director del Hospital de Trelew se manifestó dolido por los audios recibidos y el desprecio de la gente en las redes sociales.

El director del hospital de Trelew, Sebastián Restuccia informó en diálogo con cadena tiempo sobre el estado de salud de personas afectadas por coronavirus y de los casos sospechosos.

Sebastian Restuccia expresó «Estamos empezando la mañana y tenemos cuatro casos estrechos que presentan síntomas, ayer se les hicieron los hisopados para determinar la posibilidad o no de esta enfermedad. en el transcurso del día vamos a tener los resultados para poder terminar de confirmar si son positivos o negativos. Cuando uno habla de contacto estrecho es toda persona que no permaneció una distancia de 2 metros y No utilizó barbijo tapaboca, aunque haya estado un tiempo juntos esta persona que manifestaba síntomas. eso es cuando definimos contacto estrecho y el caso sospechoso es toda persona que manifiesta síntomas y en este caso por haber contestado en contacto estrecho con un paciente que presentó síntomas se define como caso sospechoso»

Sobre la comunicación con los referentes del Ministerio de salud de la provincia, el director expresó » estuvimos los últimos días trabajando codo a codo, haciendo lo que va a ser la estrategia investigación epidemiológica, con toma de proceso de muestras, a quienes realizar testeo serológico e hisopados».

Por último muy emocionado y entre lágrimas agregó sobre los escraches recibidos «detrás hay gente seria, enfermeros, mucamas, médicos que trabajan seriamente, detrás de todo esto. Ni ellos, ni ninguno de nosotros merece el desprecio que está recibiendo de mucha gente a través de redes a través de audios de decir que esto es mentira. Estoy dolido y emocionado atrás de todo eso hay profesionales, universitarios o no, no importa, es gente que labura y le está poniendo su tiempo. Escucho a cualquiera a decir que esto es mentira, que estamos protegiendo… ¿a quién, no importa quién? La verdad que duele. Gracias a ustedes por informar y ahí siempre con la verdad».