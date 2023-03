Twitter será otra red social: los cambios “clasistas” que planea Elon Musk

La plataforma privilegiará a los usuarios que pagan una suscripción y los tuiteros que no están suscriptos perderán derechos. Los detalles de una movida antipática.



Elon Musk, dueño de la plataforma, acaba de anunciar nuevas reglas elitistas que privilegiarán a los usuarios que pagan una suscripción y perjudicarán a los tuiteros que usan la versión gratuita del servicio.

Twitter: los usuarios que pagan tendrán más visibilidad

Musk, que compró Twitter en octubre, acaba de anunciar que darán mayor relevancia a los suscriptores de Blue, la versión de la red social que incluye funciones exclusivas a cambio del pago de una tarifa mensual. En otras palabras, aquellos que no sean suscriptores tendrán menos privilegios.

El dueño de la red social informó que a partir del 15 de abril sólo las cuentas verificadas aparecerán en la sección “Para ti”, un apartado de la plataforma en la que es posible descubrir nuevas cuentas. Con este cambio, encontrar a otros usuarios (a aquellos que no pagan) será más complejo.

Los tuiteros que no usen Twitter Blue no podrán votar en las encuestas

Otro de los gestos elitistas a los que se volcará la red social del pájaro azul se vincula a las encuestas: los que no usen Twitter Blue no podrán votar. La función pasará a ser exclusiva de la versión de pago, que también se ha llevado a las marcas de verificación.

Musk no habla de elitismo y culpa a los bots

“Esta es la única forma realista de controlar a los bots de inteligencia artificial avanzados. De lo contrario, es una batalla perdida sin esperanza”, señaló el CEO de Twitter. En lugar de hacer referencia a su necesidad de llevar a más usuarios a Blue y con eso generar ingresos, apuntó a la actividad de las cuentas automatizadas que, hay que reconocer, distorsionan la autenticidad de las interacciones, también en las encuestas.

La presencia de bots y spam en Twitter fue uno de los ejes del debate luego de que Musk ofertará 44.000 millones de dólares por la empresa californiana. Tanto, que amenazó con frenar la operación, que finalmente concretó en octubre por esa misma cifra.

Twitter Blue: ¿qué funciones ofrece?

En la “sala VIP” de la red social hay funciones y opciones ausentes en la versión regular. Por ejemplo, es posible publicar tuits de hasta 4.000 caracteres y está disponible el botón para editar mensajes ya subidos a la plataforma.

En base al anuncio reciente de Musk, quienes deseen una participación plena en Twitter deberán pagar la suscripción, que va de los 8 a los 11 dólares mensuales, según la plataforma de acceso.

Twitter Blue no alcanza para que la red social mejore sus finanzas

Según estadísticas recientemente divulgadas por The Information, Twitter Blue tiene apenas 180.000 suscriptores en Estados Unidos, volumen que en evidencia no complace los ánimos de Musk para que la compañía mejore su estado financiero con nuevas fuentes de ingresos.

Esta semana, el director ejecutivo de la firma con sede central en California, Estados Unidos, valuó a la compañía en 20.000 millones de dólares, menos de la mitad del número que pagó para comprarla. El dato se desprende de un memorando que envió a los empleados para anunciar un nuevo programa de compensación de acciones corporativas.