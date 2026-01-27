Un avión militar de EE.UU. llegó a Neuquén y visitó Vaca Muerta

La misión bipartidaria de legisladores genera tensión política y reaviva el debate sobre soberanía.

El Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó este martes en Neuquén proveniente de Ushuaia, trasladando a una comitiva bipartidaria de legisladores de la Cámara de Representantes de ese país. El arribo al aeropuerto Presidente Perón se produjo alrededor de las 9:30, bajo un clima de absoluta reserva. Desde el gobierno provincial informaron no tener, hasta el momento, una agenda programada con los visitantes, cuya misión principal sería una recorrida estratégica por los yacimientos de Vaca Muerta.

La delegación está integrada por miembros demócratas y republicanos del Comité de Energía y Comercio, liderados por el congresista republicano Morgan Griffith. Según informó la embajada estadounidense, la visita incluye «reuniones con funcionarios gubernamentales y actores clave» para abordar temas sensibles: la degradación de entornos naturales, la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos y la seguridad médica.

Apenas descendieron de la aeronave militar, los doce representantes abordaron una unidad de transporte tipo traffic con destino inmediato a un yacimiento en el corazón de Vaca Muerta, el segundo reservorio de gas no convencional más grande del mundo.

El antecedente que enciende las alarmas El arribo de este avión militar a Neuquén no pasa desapercibido, ya que ocurre apenas tres días después de la controvertida intervención federal del Puerto de Ushuaia. En Tierra del Fuego, la Casa Rosada desplazó a la administración local alegando «irregularidades», una maniobra que el gobernador Gustavo Melella y su entorno calificaron como una acción coordinada para alinear infraestructura estratégica con los intereses de Washington.

Para muchos sectores, este movimiento reflota el proyecto de una Base Naval Integrada con participación norteamericana en el extremo sur del país. En este contexto, la senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, ya presentó un pedido de informes, denunciando que esta visita implica «una nueva muestra de entrega de soberanía por parte de Milei».

El sobrevuelo de un avión del Departamento de Defensa por puntos clave como el Puerto de Ushuaia y los yacimientos de Vaca Muerta consolida un escenario de fuerte tensión geopolítica, donde los recursos naturales y la infraestructura logística de la Patagonia parecen estar en el centro de una nueva hoja de ruta internacional.