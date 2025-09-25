Un clásico de Comodoro desaparece

La franquicia Lady Stork cierra después de 20 años y realiza liquidación total hasta el 31 de octubre.



Lady Stork, la tienda que durante más de 20 años fue un referente en indumentaria femenina y calzado en Comodoro Rivadavia, cerrará sus puertas. La franquicia había contado con cuatro locales en la región, pero en los últimos años también se habían cerrado las sucursales de Puerto Madryn y Caleta Olivia.

Hasta el 31 de octubre, la tienda realizará una liquidación total de productos, en un intento de despedirse de sus clientes.

Entre el personal se encuentran dos empleadas, una con diez años de antigüedad y otra con dos, quienes no quisieron declarar, visiblemente afectadas por la situación.