Un estudio revela la sorprendente ocultación de finanzas en parejas argentinas

Según la aplicación Gleeden, 6 de cada 10 argentinos ocultan sus finanzas a sus parejas.



Un informe reciente, realizado por Gleeden, la aplicación líder de encuentros extraconyugales creada pensando en las mujeres, ha arrojado luz sobre una sorprendente tendencia en las relaciones de pareja en Argentina. Según este informe, 6 de cada 10 argentinos ocultan parte de sus finanzas a sus parejas.

Este análisis se basa en una encuesta realizada entre 8.770 usuarios de la aplicación, y los resultados son reveladores. Los motivos detrás de la ocultación de finanzas varían. El 40% de los encuestados lo hace porque desean gastar ese dinero en sí mismos sin tener que dar explicaciones. Mientras que una minoría (13%) admite que lo hace para financiar aventuras extramatrimoniales. Además, sorprendentemente, el 71% de aquellos que mantienen sus finanzas en secreto opta por realizar estos gastos en efectivo, con el propósito de mantenerlos ocultos.

Las finanzas ocultas abarcan diversos aspectos de la economía doméstica. Por ejemplo, el 20% de los encuestados asegura que no comparte los aumentos de sueldo o comisiones adicionales con sus parejas. Incluso más llamativo, el 29% confiesa tener una tarjeta de crédito o débito de la cual su pareja no tiene conocimiento. Esto plantea interrogantes en un contexto en el que un 86% de los encuestados dice no tener dificultades para hablar con sus parejas sobre temas económicos.

Silvia Rubies, directora de comunicación de Gleeden Latam, comenta: «En cada país donde hemos aplicado esta encuesta, hemos observado diferentes enfoques sobre el tema de las finanzas en las parejas. En Argentina, parece que es un tema que se aborda con cautela. Aunque la mayoría afirma no tener problemas para hablar de dinero, en la práctica, vemos que muchos ocultan sus finanzas, lo que sugiere la existencia de una infidelidad financiera latente.»

Más allá de estos datos reveladores, el 87% de los encuestados afirma que no ha terminado una relación sentimental exclusivamente debido a problemas financieros. Además, a pesar del secreto en ciertos aspectos, la mayoría (85%) respeta los ahorros realizados en conjunto.