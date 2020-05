Un ex integrante del cuerpo técnico de River contó entretelones de la pelea entre Ameli y Tuzzio

Hernán Díaz, ex ayudante de Leonardo Astrada, rememoró la temporada que estuvo al mando del Millonario cuando surgió el histórico enfrentamiento entre los dos defensores.

Tras consagrarse campeón del Clausura 2004, River Plate, con Leonardo Astrada como DT, armó un plantel con varias figuras con la intención de conseguir un torneo internacional. Marcelo Gallardo, Javier Mascherano, Lucho González, Daniel Montenegro, Radamel Falcao y Ernesto Farías, entre muchos otros, son algunos de los nombres que brillaban en el plantel del Millonario. Sin embargo, el equipo no pudo cumplir con el objetivo y quedó sembrada la incógnita de por qué no triunfó.

Casi 15 años después, Hernán Díaz, ídolo del elenco de Núñez y ayudante de campo del Negro en ese momento, rememoró las andanzas de aquel conjunto y habló de uno de los motivos que los dejó con las manos vacías: la histórica pelea entre Horacio Ameli y Eduardo Tuzzio.

Eran tiempos en los que la Copa Libertadores se disputaba a lo largo del primer semestre del año y el Millonario había sido una topadora en la fase de grupos con cinco victorias y un empate. En octavos de final superó con lo justo a Liga de Quito, gracias a un 5-4 en el global, pero en ese momento se desató el problema.

Desde la prensa que cubría a River a diario surgió el rumor de un quiebre en la relación entre los dos centrales del grupo, que además de compañeros era amigos fuera de las canchas, y hasta se llegó a hablar de problemas de pareja e infidelidad. Aquella noticia no solo impactó fuerte en la convivencia del plantel, ya que se trataba de dos de sus referentes, sino que también golpeó en el rendimiento deportivo del equipo.

Si bien ninguno de los dos protagonistas de esta historia revelaron la verdad de lo ocurrido, lo que trascendió en ese momento y que se mantiene en el boca a boca hasta el día de hoy es que Coco habría tenido una aventura con la pareja de Tuzzio a sus espaldas.

Consultado sobre este tema, el Hormiga aseguró que fue una de las razones que rompió la armonía del grupo y los afectó en la recta final de la temporada.

“Si vos conducís un grupo que viene bien y se te empiezan a pelear dos, no te van a salir las cosas bien. Esto es en cualquier ámbito, claro que nos perjudicó. Era un grupo que se llevaba bien, estábamos muy bien en lo futbolístico y esto generó una rispidez en el grupo que se terminó viendo reflejado en la cancha”, expresó en diálogo con el periodista partidario Lito Costa Febre, en un vivo de Instagram.

Lejos de apuntar contra los futbolistas y culparlos por lo sucedido, Díaz hizo una autocrítica sobre cómo actuó el cuerpo técnico encabezado por el Jefe. “Nunca más tuve contacto con ellos, en absoluto. No guardo rencor, al contrario. Siempre lo hablamos con Leo, a lo mejor nosotros tendríamos que haber actuado diferente, muchas cosas que podríamos haber hecho y no hicimos. Yo también hago una autocrítica porque nosotros, a lo mejor, no teníamos demasiada experiencia y podríamos haber hecho algo, sin lugar a dudas. Esto es fútbol y tiene todo este tipo de vaivenes donde a veces depende mucho de la cabeza (por el líder). En este caso, uno se tiene que hacer responsable de eso, totalmente. No se qué hubiera pasado la verdad. Es como con la Selección, ¿podríamos haber ganado el Mundial?, ¿podríamos haber ganado esa Copa? Y yo creo que sí, ambas cosas. Pero a veces el fútbol es tan cambiante y muy cotidiano que surgen cosas que uno tiene que resolverlas en el momento y sin equivocarse, porque una equivocación te deja afuera de todo”, afirmó.

El envión victorioso que cargaba el Millonario sobre sus hombros le alcanzó para derrotar con lo justo a Banfield en cuartos de final (4-3 en el global) pero no alcanzó en las semifinales ante San Pablo y el plantel de Astrada se quedó a las puertas de lo que hubiese sido la quinta final de Libertadores en su historia, mientras que en el ámbito local veía como Vélez levantaba el trofeo de la liga.

En junio, tanto Ameli como Tuzzio abandonarían el club, Coco a Colón de Santa Fe, donde colgaría los botines más adelante, y el Gladiador al Mallorca de España. También haría lo propio Astrada con su cuerpo técnico, para darle paso a Daniel Passarella y un nuevo ciclo como entrenador.

“Fue un momento difícil porque son decisiones que vos tenés que tomar en milésimas de segundos, siempre pensando en lo mejor para el equipo y la realidad es que nunca esperé una situación como ésta”, reconoció Leonardo Astrada en una entrevista con Arroban en 2017. Fue la primera vez que se refirió sobre el problema entre dos de sus futbolistas que rompió el vestuario de River en aquella campaña de la Copa Libertadores 2005.

«Se me había planteado una situación diferente a lo que realmente era, por eso es que tuve concesiones con Eduardo (Tuzzio) para que pudiera manejar el tema con la tranquilidad que necesitaba. Nunca imaginé que esto sucedería”, continuó.

Astrada además reveló cómo fue el momento justo en el que todo el plantel de River conoció el problema interno que había. «Fue en una reunión previa a un entrenamiento. Yo les había comunicado el plan de la semana. Y después le di la palabra a Eduardo para que pudiera agradecerle al grupo por las concesiones que le había dado. Y salió con esto. Nos sorprendió a todos. No es que yo de antemano sabía lo que iba a pasar».

Al Jefe también lo sorprendió este planteo de Tuzzio, ya que a él le había comunicado otra versión de lo que le ocurría personalmente. “Yo me sentí más defraudado por Eduardo que por Coco. Yo no sabía la situación de Coco. Sí la de Eduardo, porque él me había venido a plantear una situación, pero una situación totalmente diferente. Yo confié, traté de acompañarlo y darle las libertades para que él manejara los tiempos de cuándo concentrar, cuándo no, cuándo irse, cuándo volver. Entonces, ahí me sentí dolido, pero con la tranquilidad de que lo que hice fue tratar de apoyarlo en lo humano”.

Para terminar, Astrada reconoció que hubiera actuado de otra manera, como por ejemplo separar a ambos del plantel.»En su momento, la idea inicial era que se fueran los dos. Primero lo de Coco, si pasó, no es algo normal dentro de un grupo de trabajo. Uno si quiere hacer cosas las tiene para hacer por afuera, tiene facilidades para hacerlo por afuera, pero en este caso si yo me hubiera enterado antes, hubiera tenido otro tipo de decisión».