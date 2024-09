Un peso pesado de la Fórmula 1 aconsejó a Audi fichar a Colapinto

El argentino ha generado un impacto hasta en los más reconocidos nombres de la F1.

Tres semanas sin carreras. Tiempo de terminar de diagramar la temporada, pero aún más importante, de tener todo alineado para la siguiente. Esa es la realidad que vive la Fórmula 1 y hay un nombre disruptivo que trastocó varios planes: Franco Colapinto.

Williams lo tenía claro, Carlos Sainz y Alex Albon era la dupla soñada por James Vowles e invirtió fuerte para hacerlo realidad. Pero apareció Colapinto, y el argentino tardó tres carreras en ganarse un lugar en la parrilla, a tal punto que hoy es destacado por varios pesos pesados de la máxima, y Guenther Steiner es uno de ellos.

Steiner es un experimentado Team Principal, que pasó por escuderías como Red Bull y Jaguar en los 2000, y el director de Haas hasta la temporada pasada. Un hombre con su experiencia no lanza elogios tan fácilmente, y Colapinto recibió los suyos. De hecho, Steiner aconsejó directamente a Audi [Sauber hasta la Temporada 2025] para que elija al argentino como el piloto que complete su alineación.

“En este momento intentaría poner a Colapinto. Es joven, le daría un contrato corto. No hay mucho para perder, creo que Colapinto sería una buena solución”, explicó al ser consultado sobre qué haría si estuviera en la situación de Mattia Binotto, el ingeniero principal de Sauber para la próxima temporada. “Es el mejor que hay, lo ha demostrado. Si no pudiste conseguir a Carlos, listo. Eso terminó, es agua bajo el puente, no puedes quedarte lamentando eso. Tienes que tomar la siguiente mejor opción“, expresó.

Los elogios de Guenther Steiner hacia Colapinto

En diálogo con el Podcast ‘The Red Flag’, Steiner no sólo aseguró que él ficharía a Colapinto si fuera el ingeniero principal en Sauber, sino que se pasó un buen tiempo elogiando lo hecho por el piloto argentino en sus primeras carreras. Su corta edad, su talento y su resiliencia fueron los aspectos más destacados.

“Bien hecho por James Vowles, ha descubierto un muy buen talento”, inició Steiner. “El chico [Colapinto] llegó, casi venciendo.. o igualando a Alex Albon, quien sabemos que es un gran talento. Aquí viene un tipo que no sabías ni como pronunciar su nombre y te preguntas ‘¿De dónde vino?’ Está allí y demostró que está para quedarse. En mi opinión eso hizo; mostró en tres carreras con Williams que merece estar allí“, explicó.

Colapinto, un dolor de cabeza para Williams

Trazando un paralelismo con el fútbol, Williams tiene uno de esos “buenos” problemas, y es que tienes tanto talento que no sabes a quien poner de titular y a quien sentar en la banca. Aunque en este caso, sentar a alguien sería lo bueno… En fin, Steiner también se refirió a ello, y aseguró que Vowles no hubiera ido por Sainz si le hubiera dado esta oportunidad antes a Colapinto.

“Creo que si James Vowles hubiera sabido lo bueno que era Colapinto no hubiera firmado a Carlos, hubiera tomado a Colapinto, por las buenas razones que dije antes y por el dinero”, afirmó. Finalmente, Steiner reconoció que espera ver a Colapinto en la parrilla en 2025: “Imagino que [desde Williams] buscarán encontrarle un lugar. La gente debe estar fijándose en él por lo que ha mostrado.”

