Una acción que emociona: El gesto que tuvo Abel Pintos con un artista callejero

El músico, Agustín Iturbide, estaba cantando en las calles de Recoleta cuando el reconocido artista se acercó y tuvo una acción que lo emocionó.

El pasado viernes, el joven músico Agustín Iturbide publicó en su Instagram una foto con Abel Pintos y contó el gesto solidario que recibió de él mientras estaba dando un show callejero. “Estaba tocando en Recoleta y pasó @abelpintos, me trajo un té de menta y me dijo: ‘Toma hace mucho frío para cantar’”, escribió el artista.

Abel Pintos siempre se caracterizó por la humildad de sus gestos son la gente y sus colegas. Por ejemplo, antes del fallecimiento de El Noba, el cantante habló de la situación del cumbiero en su cuenta oficial de Twitter y agregó su preocupación sobre la batalla que está librando Chano Charpentier.

“Cuando a un músico le pasa algo, entramos en un compas de espera, doloroso, angustiante. Público, canciones y escenarios como suspendidos en el aire, esperando volver a pisar tierra, la que se comparte con el músico al que queremos. Mis oraciones con El Noba y con Chano”, compartió en un tuit.

Hace unos días, Abel tuvo otro gesto solidario y generó gran repercusión en las redes sociales. La publicación de Agustín Iturbide llegó a más de 38 mil me gusta y cerca de 820 comentarios. “Esta foto representa a este hombre en pura humildad”, se sinceró el cantante callejero en el posteo.

La “anécdota del día” generó en Iturbide mucha emoción que quedó plasmada en su descripción de Instagram: “Realmente me temblaban las piernas y le dije ‘ojalá algún día le genere lo que vos me generaste hoy en este momento a alguna persona’. No les puedo explicar su respuesta del todo, pero me miró y dijo ‘obvio que sí’, sonriendo. Este hombre me hizo el día!!!”.