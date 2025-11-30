Vacunas: Nación y provincias refuerzan el Calendario Nacional

Lo hicieron a través de un comunicado oficial.

El Ministerio de Salud de la Nación y las carteras sanitarias de 22 provincias difundieron hoy un comunicado conjunto en defensa del Calendario Nacional de Vacunación, en el que reafirmaron la seguridad, eficacia y necesidad de las vacunas frente al avance de discursos negacionistas.

Según el texto oficial, las vacunas del calendario “cuentan con décadas de uso seguro, están respaldadas por evidencia científica sólida y han demostrado su capacidad para prevenir enfermedades graves y evitar millones de muertes”.

El documento sostuvo además que cada dosis incorporada atravesó “evaluaciones rigurosas” para garantizar su calidad, seguridad y efectividad, controles que se mantienen de manera permanente.

El mensaje remarcó que la vacunación es una política sanitaria “indispensable” y una responsabilidad compartida entre Nación, a cargo de la adquisición y distribución, así como de las provincias y municipios, responsables de la aplicación: “El compromiso es común, porque proteger a los niños es la prioridad”.

El escrito fue firmado por los ministros de Salud de todas las jurisdicciones, con excepción de Buenos Aires y Formosa, y ratifica un posicionamiento federal en medio de la caída de coberturas y del incremento de mensajes desinformativos en redes sociales.

La publicación fue difundida también en la red X por funcionarios nacionales y provinciales, como parte de una estrategia coordinada para reforzar la confianza pública en el Calendario Nacional y sostener la vacunación gratuita y obligatoria en todo el país.

NA