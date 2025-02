Valentina Cervantes habló sobre su reconciliación con Enzo Fernández

La influercer viajó a Londres para reencontrarse con el mediocampista del Chelsea.



Valentina Cervantes habló con la prensa sobre su reciente reconciliación con el futbolista Enzo Fernández, previo a viajar con destino a Londres para reencontrarse con su pareja.

En declaraciones con Desayuno Americano, la influencer compartió detalles de su reencuentro sentimental con el campeón del mundo, con quien se separó a fines del 2024 luego de que él se lo planteara.

«En Año Nuevo pudimos hablar. Mientras haya amor y una buena charla, no hay nada que no se pueda arreglar», reveló Cervantes. Y sumó: «Estando allá (Londres), él se dio cuenta de que nos extrañaba como familia, que me extrañaba a mí».

La conductora Pamela David le consultó si hubo una charla entre ambos donde hablaron de lo que fue su vida durante su etapa de soltería. Cervantes fue contundente al decir que fue algo que acordaron no tocar en su regreso.

«No, y con Enzo somos muy iguales. Lo hablamos desde el principio. Una vez separados, cada uno podía hacer lo que quisiera. Yo no le voy a preguntar si estuvo con alguien. Eso queda en el pasado. Si empiezo a remover todo eso, es imposible volver», sostuvo.

«Está bueno pasar estas cosas para decir ‘pudimos superar esto’», concluyó.