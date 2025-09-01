Valentino Merlo vuelve a apostar por el cuarteto

El artista rosarino lanzó “Amor prohibido” junto a La Konga.

A solo dos semanas de su último lanzamiento, La Konga presentó Amor prohibido, una canción en la que se unieron al rosarino Valentino Merlo y que cuenta con la interpretación de Diego Granade. El tema promete convertirse en un nuevo hit dentro de su lista de colaboraciones.

No es la primera vez que Valentino Merlo se cruza con el género popular cordobés. En el último tiempo ya trabajó con Q’ Lokura, Los Herrera, Dale Q’ Va, Luck Ra y, hace apenas tres meses, estrenó una colaboración junto a Euge Quevedo y Emanero.

Con Amor prohibido, la banda demuestra una vez más su capacidad de adaptarse, sumar voces y mantenerse en lo más alto del cuarteto, ampliando su alcance hacia otros públicos y estilos.