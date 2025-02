Vélez no descarta negociar con Boca y River por Valentín Gómez

El presidente del Fortín Fabián Berlanga aseguró que «no habría problema» en negociar al defensor con un equipo argentino.

La salida de Valentín Gómez sigue sin resolverse y, tras su frustada llegada al Udinese, sigue buscando club. El defensor sigue perteneciendo a Vélez y Fabián Berlanga confirmó que está abierto a negociar, tanto con equipos del exterior como del fútbol argentino.

Consultado en ESPN sobre la posibilidad de venderlo a otro equipo de la Liga Profesional (Boca y River pueden incorporar hasta el 12 de marzo), el presidente del Fortín expresó: “No habría problema. Hay que ver los términos, si el jugador quiere ir o no. Siempre y cuando estemos en los valores que Vélez necesita, yo no tengo problema, si el deseo del jugador es ese”.

“Acá no se puede obligar a nadie porque el jugador también tiene el derecho de decir que no quiere jugar. Uno no le puede poner un revólver en la cabeza para que juegue“, sentenció la máxima autoridad del equipo de Villa Luro.

Sobre el futuro inmediato del jugador, Berlanga fue sincero: “La verdad que es todo incierto. Tenemos que charlar con el padre, con el jugador, ver qué es lo que él quiere y necesita. Nosotros de alguna forma trataremos de ponernos a disposición”.

La fallida negociación con Foster Gillett

Sobre las frustradas negociaciones con Foster Gillett, Berlanga declaró: “Después del pase caído a Cruzeiro, Valentín vino con una propuesta de una cláusula de rescisión. Nosotros ante la salida de un chico salido del club, un jugador campeón y una promesa nuestra, quisimos colaborar”.

“Después se llegó a los 8 millones de dólares netos y donde a Vélez le quedaba un 10% (de una futura venta) y de esa manera se daba por ejecutada la cláusula de rescisión. Valentín firmó un acuerdo, pasaron cinco días y no se depositó la plata, con lo cual el acuerdo estaba caído”, explicó el presidente.

Los números de Valentín Gómez

A sus 21 años, el oriundo de San Miguel lleva 110 partidos jugados con la camiseta de Vélez, con la que anotó 3 goles, dio una asistencia y consiguió el título de la Liga Profesional 2024. Además, recibió 35 tarjetas amarillas y dos rojas.

En la Selección Argentina Sub 20 disputó un total de 10 partidos y espera por su oportunidad en la Mayor.