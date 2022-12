Wanda Nara festeja sus 36 años: L-Gante, el gran ausente

La empresaria y el cantante se muestran muy cerca pero no confirman una relación sentimental.

Wanda Nara cumple 36 años y este viernes 9 de diciembre hará una fiesta en Buenos Aires y L- Gante está invitado, aunque no está claro si en carácter de amigo o de pareja, ya que también está en el país Mauro Icardi. Lo cierto es que más allá de la falta de definiciones -al menos públicamente- la rubia espera que el cantante la acompañe en su día, pero parece que tendrá que esperar.

«Información que me llega ahora. Él estuvo ayer en Casa Rosada… L-Gante, no sólo que no va al cumpleaños de Wanda, sino que se va a Uruguay y no va al cumpleaños. Esta persona me dice que hay posibilidad de que Wanda caiga en Uruguay, pero lo que confirmo L-Gante no va», anunció el Pollo Álvarez en el programa en el que también aclararon que el jugador del Galatasaray de Turquía tendría permitido el acceso siempre y cuando lleve a sus hijos y que Jakob Von Plessen, el exmarido de Zaira Nara, no está invitado.

Días atrás la rubia participó en un reportaje que le hicieron a Elián Valenzuela -así es el verdadero nombre del cantante- y además de decirle que lo quiere mucho, quiso saber con qué presente la sorprenderá. «Estoy complicado con el regalo. Ella misma me dijo ‘¿qué me vas a regalar?’. Y me dijo ‘que sea algo que no me pueda comprar’», comentó el artista popular.

Pero más allá de este coqueteo con L-Gante, que comenzó en su estadía en Argentina por las grabaciones de ¿Quién es la máscara?, la mediática sigue facturando con sus problemas con Icardi. Sin ir más lejos, recientemente generó revuelo por una serie de mensajes que publicó en sus redes, que parecían que estaban destinados al futbolista rosarino, pero terminaron siendo una acción de prensa por una película.

«Un día me sorprende y suma, al otro día se manda una y resta, ¿para cuándo un poquito de equilibrio?», comenzó. Y continuó: «Se tatúa tu nombre, ¿suma o resta?; Ventila intimidades por Instagram, ¿suma o resta?; Te invita a una playa paradisíaca, ¿suma o resta?; Sube una foto con vos con un mensaje romántico, ¿suma o resta?; Le encontraste mensajitos sospechosos, ¿suma o resta».