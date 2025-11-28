AFA sancionó con dureza a Estudiantes de La Plata

Juan Sebastián Verón fue suspendido por seis meses; once futbolistas titulares recibieron dos fechas y al capitán le sacaron la cinta por tres meses.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de su Tribunal de Disciplina, confirmó sanciones severas contra Estudiantes de La Plata tras el polémico “pasillo de espaldas” realizado al equipo Rosario Central luego de su coronación como campeón de la Liga 2025. Como primera medida, se suspendió a Juan Sebastián Verón —presidente del club— por seis meses para toda actividad relacionada con el fútbol. Además, los jugadores que participaron en el gesto colectivo, considerados en la alineación titular, fueron sancionados con dos fechas de suspensión que se aplicarán a partir del próximo torneo oficial. Entre ellos se encuentran Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain. Al capitán del equipo, Núñez, además de la suspensión de dos partidos, se le prohibió ejercer la capitanía por un período de tres meses.

Como agravante institucional, el club fue multado con el equivalente a 4.000 entradas, debido a que la actitud fue considerada una “conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio”, ya que el homenaje se “desnaturalizó mediante gestos colectivos de desprecio”. La sanción alcanza además la posibilidad de investigar a otros miembros de la dirigencia por su grado de responsabilidad.

Con este fallo, Estudiantes afrontará una reestructuración interna mientras se prepara para continuar compitiendo. El impacto tanto en la dirigencia como en el plantel abre un nuevo capítulo de polémica en el fútbol argentino, en el que las sanciones buscan marcar un precedente.