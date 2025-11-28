El mediocampista estaba cerca de irse, pero tras un acuerdo firmará por tres años y será parte del nuevo ciclo del Millonario.
La confirmación de que Giuliano Galoppo seguirá en River cambió por completo un panorama que, hasta hace pocos días, parecía definido hacia su salida. El mediocampista atravesaba un escenario complejo por una cláusula de su contrato que no se había cumplido en su totalidad, y su continuidad dependía de negociaciones externas que finalmente lograron destrabar la situación.
River decidió avanzar en la compra del 65% de su pase, un movimiento que representa una apuesta fuerte en medio de un proceso de reestructuración del plantel. El acuerdo incluye un contrato por tres temporadas, lo que garantiza su presencia en el club hasta finales de 2028, posicionándolo como una pieza estratégica para el proyecto deportivo que se viene.
El punto de conflicto estaba en la cláusula de minutos disputados, que exigía que Galoppo acumulara al menos el 50% de los partidos con un mínimo de 45 minutos en cancha. Aunque ese requisito no se cumplió de manera exacta, la dirigencia consideró que su rendimiento, su proyección y su encaje en el esquema justificaban avanzar con la compra definitiva.
Para el cuerpo técnico, su permanencia representa una oportunidad de sostener una base de jugadores jóvenes con margen de crecimiento. Galoppo ya había mostrado rasgos interesantes en su juego, especialmente en dinámica, agresividad ofensiva y capacidad para llegar al área, características valoradas para el nuevo ciclo.
Su continuidad también cobra protagonismo en un contexto de salidas significativas dentro del plantel. River atraviesa una etapa de recambio que requiere mantener perfiles que puedan adaptarse rápido y tener impacto inmediato. En ese sentido, Galoppo aparece como un futbolista capaz de aportar equilibrio y versatilidad en el mediocampo.
Además, su caso se convirtió en una muestra del rumbo que intenta tomar la dirigencia en este mercado: consolidar jugadores con potencial antes que depender exclusivamente de incorporaciones externas. Resolver su situación también envía un mensaje de estabilidad hacia el resto del plantel, algo fundamental en un año de transición.
Con el acuerdo cerrado, el mediocampista encara una nueva etapa en River con la oportunidad de afirmarse definitivamente. Para Galoppo es un capítulo renovado en su carrera; para el club, una pieza que encaja en un proyecto que busca combinar experiencia, juventud y proyección deportiva con la idea de construir un equipo competitivo a largo plazo.