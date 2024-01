Afuera: Milei echó al ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro

El mandatario responsabiliza al ahora exministro de filtrar “contenido malicioso” de la reunión de gabinete, como la advertencia de “dejar sin un peso” a gobernadores.

A 47 días de asumir el Gobierno nacional, la administración del presidente Javier Milei vive su primera crisis de gabinete, con la expulsión del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Según trascendió, Milei echó al flamante exfuncionario por haber filtrado a los medios algunos comentarios “maliciosos” surgidos en la reunión de Gabinete.

El desplazamiento de Ferraro se conoció este jueves mientras todavía resuenan algunos off the record en los que el jefe de Estado habría dicho que iba a “dejar sin un peso” a los gobernadores en caso de que no acompañaran la Ley Ómnibus.

Ferraro llegó al Ministerio luego de acompañar a La Libertad Avanza como responsable de fiscalización durante las elecciones. Desde el 10 de diciembre, estaba a cargo Infraestructura y, con ello, de Transporte, Obras Públicas, Vivienda y Hábitat y Comunicaciones y Conectividad. Por estas horas, en Casa Rosada evalúan cambiar el rango de la cartera, convertirla en Secretaría para ser absorbida por el ministro de Economía, Luis Caputo.