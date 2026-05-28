La Justicia de Córdoba determinó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven

Se trata de un fallo histórico. Ahora, el Ministerio de Salud de la Nación deberá indemnizar a la familia.

La Justicia de Córdoba determinó en un histórico fallo que la vacuna Sputnik V, utilizada por el Gobierno Nacional durante la pandemia de Coronavirus para inocular a los argentinos, causó la muerte de Melín Sartori en julio de 2021. Se supo que la joven sufrió complicaciones neurológicas graves a los días de haber recibido la primera dosis.

La Cámara Federal de Córdoba dio a conocer un fallo, no solo histórico, sino inédito en la Argentina, al dictaminar que la vacuna Sputnik V, desarrollada en Rusia, provocó problemas neuronales irreversibles que conllevaron a la muerte de la joven, de 24 años.

En el acta médica se detalla que Sartori sufrió una trombosis con trombocitopenia tras un deterioro neurológico.

Virginia Ruiz, madre de la víctima, conversó con el medio La Voz del Interior y explicó que a los seis días de la aplicación de la dosis su hija comenzó a sufrir cefaleas y vómitos. La situación empeoró y a los quince días de su inoculación Sartori falleció.

En el escrito de la Cámara Federal se detalla que el dictamen se logró tras el informe clave de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), que permitió llegar a la conclusión de que la vacuna es la causante de la muerte de la joven.

De esta manera, se dictaminó que el Ministerio de Salud de la Nación deberá indemnizar a la familia por $95 millones cuando el fallo quede firme.