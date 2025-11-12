Alberto Fernández explicó el detrás del video con Tamara Pettinato: “Nunca me dijo lo que yo quería”

El expresidente se sinceró y dio contexto sobre la polémica grabación en la oficina de Casa Rosada.

Alberto Fernández se refirió a su polémico video junto a Tamara Pettinato grabado en el despacho presidencial de Casa Rosada, afirmó que lo grabó para enviárselo a Ernesto Tenembaum, con quien trabajaba en ese entonces ella, para molestarlo porque «lo había maltratado» esa mañana en su programa y quería demostrar que alguien de allí «lo quería mucho». Sin embargo, el periodista no lo recibió porque la panelista «nunca dijo lo que él quería».

La misma mañana que Tenembaum «lo maltrató», Tamara llegó a su oficina para hacerle un reportaje para la televisión china. «Le dije que comiéramos antes», detalló el expresidente, quien calificó a la comunicadora como «una de las mejores personas que conoce en el mundo, al igual que su padre».

En charla con Blender, donde se dio el espacio para hacer esta justificación, Alberto Fernández recordó que la cruzó por lo que había ocurrido ese día: «Che, vos me conocés, ¿por qué dejaste que hable así de mí?’ ‘Vamos a mostrarle a Ernesto que dentro de su programa tiene a alguien que me quiere mucho’. Así surge la charla esa», explicó.

“Pobre Ernesto, no tiene nada que ver, pero nunca lo recibió. ¿Saben por qué? Porque Tamara nunca dijo lo que yo le pedía que dijera», siguió el exmandatario, a quien se le escucha en el video pedirle a Pettinato que «le diga cosas lindas».