Provincia capacitó a agentes policiales en prevención de la violencia de género y herramientas para su abordaje

Estuvo destina a miembros del Instituto Superior de Formación Policial Nº 811 de la ciudad de Rawson.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y por intermedio de la Dirección General de Políticas de Género y Diversidad llevó adelante una jornada de formación destinada a agentes del Instituto Superior de Formación Policial Nº 811 de la ciudad de Rawson.

La capacitación se desarrolló en las instalaciones de Vialidad Provincial y contó con una destacada participación por parte del personal policial en formación, consolidando un espacio de aprendizaje e intercambio fundamental para fortalecer la intervención en situaciones de violencia de género.

Durante el encuentro se abordaron herramientas y recursos para la actuación en contextos complejos, con el objetivo de mejorar las capacidades institucionales y comunitarias de las y los agentes. Además, se trabajó sobre el marco normativo provincial vigente en materia de protección de derechos de mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+.

En este marco, se presentó la Línea Provincial 137, servicio telefónico disponible las 24 horas para la asistencia en casos de violencia de género. También participó como disertante invitada María Suquía, del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, quien presentó el área y al equipo técnico del Ministerio de Desarrollo Humano.

La jornada concluyó con un taller práctico, donde se pusieron en juego los contenidos trabajados, promoviendo la reflexión, el análisis de casos y el intercambio de experiencias entre los participantes.

Garantizar la incorporación de la perspectiva de género en las fuerzas de seguridad es fundamental para construir agentes con conciencia, empatía y compromiso, capaces de actuar con responsabilidad y diligencia ante situaciones de violencia hacia mujeres y diversidades.