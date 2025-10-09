“Anteojito”, la revista que marcó a generaciones, cumple un nuevo aniversario de su primera publicación

Un 8 de octubre de 1964 salió a la venta el primer número de la icónica revista infantil creada por Manuel García Ferré.



Un día como hoy, el 8 de octubre de 1964, apareció en los kioscos de Argentina el primer número de Anteojito, la revista infantil creada por el genial dibujante y animador Manuel García Ferré, también creador de personajes entrañables como Hijitus, Larguirucho y Petete.

Con un formato educativo y entretenido, Anteojito combinaba cuentos, historietas, notas culturales, manualidades y propuestas para aprender jugando. Su protagonista —un simpático niño con anteojos y gran curiosidad— se convirtió rápidamente en un referente del universo infantil argentino.

La publicación fue un fenómeno editorial que trascendió generaciones. Durante casi cuatro décadas, se mantuvo como una de las revistas más leídas del país, llegando a millones de hogares y dejando una huella imborrable en la memoria colectiva.

El espíritu de Anteojito iba más allá del entretenimiento: promovía valores como la amistad, el esfuerzo, la solidaridad y el amor por el conocimiento. En tiempos sin pantallas ni redes sociales, era una ventana al mundo del aprendizaje y la imaginación.

Hoy, a más de medio siglo de aquel primer número, Anteojito sigue siendo recordada con cariño por quienes crecieron con sus páginas, demostrando que algunas historias, cuando se hacen con alma y propósito, son verdaderamente eternas.