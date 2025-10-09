Trump anunció que Israel y Hamas acordaron la «primera fase» del plan de paz de para Gaza

El presidente de Estados Unidos lo comunicó al término del tercer día de negociaciones en Egipto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo para el intercambio de rehenes por prisioneros, como parte de la primera etapa de un plan global para poner fin a la guerra en Gaza, impulsado por la Casa Blanca.

En una publicación en redes sociales, el mandatario republicano afirmó: «Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!».

Trump agregó: «Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!».

Poco después, medios oficiales egipcios confirmaron el entendimiento. Al-Qahera News, vinculada a los servicios de inteligencia de Egipto, informó que «esta noche se alcanzó un acuerdo sobre todos los términos y mecanismos para la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza».

El documento, que se firmará este jueves en Egipto, prevé que Hamas libere a unos 20 rehenes en las próximas 72 horas y que el ejército israelí comience su retiro del enclave palestino.

La propuesta de Trump fue respaldada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aunque luego aclaró que no apoyará la creación de un Estado palestino y que las fuerzas israelíes continuarán desplegadas “en la mayoría” del territorio de Gaza, lo que pone en duda el alcance del plan estadounidense.

El conflicto comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando militantes de Hamas atacaron Israel y asesinaron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, además de secuestrar a 251. En respuesta, Israel lanzó una ofensiva que devastó gran parte del enclave. Según el Ministerio de Salud de Gaza, administrado por Hamas y cuyas cifras son consideradas confiables por la ONU, más de 67.000 palestinos murieron y cerca de 170.000 resultaron heridos, la mitad de ellos mujeres y niños.