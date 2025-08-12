Apertura de investigación por caso de abuso sexual contra una menor en Trelew

La denuncia, llevó a la imputación y prisión preventiva del padre, acusado de abusos reiterados agravados por convivencia y vínculo.



El hecho fue develado en una audiencia de apertura de investigación realizada en sala de oficina judicial ubicada en tercer piso de los tribunales en Trelew, donde el Ministerio Público Fiscal a través del funcionario de fiscalía Patricio Perayre hizo saber los elementos colectados que permiten la imputación de una persona por graves hechos de abuso en perjuicio de su hija menor de edad.

Manifestó el funcionario que la denuncia original fue realizada por una maestra debido a los dichos de la víctima en clase de Educación Sexual Integral, con lo que luego pudieron sumarse evidencias hasta llegar a esta solicitud de apertura. El caso es que la niña pudo expresarse en cámara gessel, y se contó además con la intervención de servicio de protección de derechos, juzgado de familia y servicio de asistencia a la víctima del delito.

En el relato de lo que posiblemente haya sucedido se indicó que pueden datarse los hechos en fecha posterior a enero de 2022 cuando la víctima contaba con ocho años a días anteriores a enero de 2025, ya con diez años, momento en el cuál quien resulta imputado, sabiendo lo que hacía al conocer la significación que su conducta poseía por ser el padre de la menor y aprovechándose de su vulnerabilidad, abusó sexualmente en el domicilio donde convivían y en momentos que se encontraban solos. Según el testimonio brindado, el hombre amenazaba con matar a su madre en caso de contar lo que sucedía.

En definitiva, la calificación es por el delito de abuso sexual simple doblemente agravado por la condición de convivencia pre existente y por el vínculo, un hecho, en concurso real con un hecho de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de convivencia y el vínculo. Al frente de la investigación estará la fiscal general jefa Silvia Pereira, en tanto la fiscalía argumentó sobre los riesgos procesales para pedir la prisión preventiva del encartado. A todo lo solicitado adhirió la integrante del Juzgado de familia Graciela Velázquez.

Tras un cuarto intermedio, donde la Jueza Carolina Marín pudo observar el testimonio de la víctima en cámara gessel, determinó la apertura de investigación de acuerdo a la calificación fiscal y dio razón al pedido de medida de coerción por la probabilidad de autoría manifiesta y el peligro de fuga a partir de la expectativa de pena y la gravedad del hecho, e impuso tres meses de prisión preventiva que a su decir resultan razonables dado que se han implementado ya una mayoría de medidas, que se complementarán en el transcurso de la próxima semana.