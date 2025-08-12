Milton Reyes apuesta por un deporte inclusivo y federal para impulsar el desarrollo en Chubut

El presidente de Chubut Deportes resaltó la importancia de visibilizar el interior provincial.

Milton Reyes, presidente de Chubut Deportes, dialogó sobre la actualidad del deporte en la provincia y su reciente postulación como candidato suplente a diputado nacional por la lista Despierta Chubut, encabezada por Ana Clara Romero y Gustavo Menna.

Reyes admitió que la convocatoria para integrar la lista lo tomó por sorpresa, aunque lo valoró como un reconocimiento al trabajo realizado desde la gestión deportiva. Enfatizó la necesidad de ampliar el foco político y social más allá de las grandes ciudades para incluir las realidades del interior provincial. “No se puede gobernar solo para las ciudades grandes, hay que entender qué sucede en el interior provincial para tomar decisiones acertadas”, afirmó.

En cuanto a los desafíos del deporte local, subrayó las dificultades que enfrentan los atletas de alto rendimiento por la falta de recursos y apoyo del gobierno nacional. “Nos toca acompañar y financiar desde la provincia y los municipios lo que debería ser responsabilidad nacional. Esto hace imposible sostener una política deportiva sólida”, explicó.

Como ejemplo, mencionó los Juegos de la Araucanía, evento histórico para la región, que este año enfrentó cambios imprevistos en su organización y sedes. “Tuvimos que gestionar rápidamente una subsede en Comodoro para atletismo porque Tierra del Fuego desistió. Fue una sorpresa que pudo afectar la participación de nuestros jóvenes”, destacó.

Reyes también resaltó la importancia del trabajo conjunto con municipios, clubes y escuelas para sostener la actividad deportiva en toda la provincia. “El deporte no lo hace el Estado solo, sino las instituciones intermedias, clubes y escuelas municipales. Pero el Estado debe estar presente para generar propuestas, apoyar donde no hay estructuras y planificar el deporte social, federado y de alto rendimiento”, señaló.

Finalmente, adelantó programas pioneros que impulsan la inclusión de personas con discapacidad en actividades deportivas y el acompañamiento integral a deportistas mediante profesionales especializados. “Queremos que todos los chubutenses tengan la oportunidad de practicar deporte, descubrir talentos y proyectarse, con apoyo y recursos concretos”, concluyó.