Arcioni molesto con Luque: “No me cayó bien que diga que quiero ser diputado nacional, no estoy en oferta”

¿Nueva grieta entre dos de los principales dirigentes políticos de Chubut?.

La relación entre Arcioni y el intendente de Comodoro Rivadavia es un subibaja. Comenzó bien, en el medio de distanciaron, volvieron a encaminar los vínculos y ahora nuevamente hay diferencias políticas y personales.

“No me cayó bien que diga que yo quiero ser diputado nacional. Primero no estoy en oferta, segundo no sé si quiero ser diputado nacional, yo lo que quiero es el espacio político y esto se lo dije a él”, señaló Arcioni en una entrevista.

Luque dijo en declaraciones a medios de comunicación que el gobernador Mariano Arcioni quería ser diputado nacional. Si bien era un secreto a voces, el intendente de la ciudad petrolera lo dijo abiertamente cuando el máximo mandatario de Chubut nunca transparentó su candidatura.

Esa situación cayó mal. Muy mal. Y fue en un momento en donde las relaciones entre ambos no son las mejores. Las diferencias sobre el adelantamiento o no de las elecciones, las inundaciones en Comodoro Rivadavia y la falta de obras hídricas de magnitud, fueron algunos de los detonantes que volvieron a calar hondo en los vínculos.