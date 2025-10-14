Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas

Se registró un tiroteo en la avenida Portugal, en un episodio ocurrido entre dos familias reconocidas y conflictivas de la ciudad.

Este martes por la mañana, pasadas las 08:15, se registró un hecho de violencia en Comodoro Rivadavia que conmocionó a la ciudad. Hay 9 personas detenidas.

De acuerdo a la información obtenida por el medio ADNSUR, se registraron disparos contra la oficina judicial ubicada sobre la avenida Portugal, en un conflicto protagonizados por integrantes de dos familias conflictivas de la ciudad, identificadas como Vera y Nieves

Según informaron fuentes policiales, al menos siete personas fueron detenidas en relación con el ataque, ocurrido cuando los empleados apenas comenzaban su jornada laboral. Los agresores arribaron en una camioneta Toyota utilitaria, desde donde efectuaron los disparos que dañaron un vehículo estacionado y pusieron en riesgo la seguridad en la zona.

El policía que se encontraba de guardia en la oficina judicial dio aviso inmediato al resto de la fuerza local tras escuchar los disparos y detectar el impacto en un automóvil. Los atacantes huyeron rápidamente, desencadenando una persecución policial que finalizó con la captura de seis hombres y una mujer en calle Mitre, al costado de la escuela Pelito Moreno, en pleno casco céntrico.

El jefe de la Unidad Regional, Lucas Cocha, destacó la rápida respuesta policial y el accionar profesional de los agentes y personal de Protección Ciudadana: «Más allá de que sea un daño, es un hecho gravísimo lo que está pasando. Vamos a pedir a la justicia que actúe con todo el rigor que merece la situación», aseguró.

Respecto a las personas detenidas, detalló: “Se logró hacer descender a los siete ocupantes del vehículo, entre ellos una mujer. Se realizó un palpado superficial y fueron trasladados a la dependencia. Se secuestró un revólver y dos armas de grueso calibre”.

En el procedimiento, se secuestró un arma de fuego que será analizada por la Brigada de Criminalística, que permanece trabajando en el lugar junto con la Policía para esclarecer los motivos del ataque y garantizar la seguridad en la zona.

Las autoridades confirmaron que continúan con las investigaciones para determinar con precisión el móvil del tiroteo y la eventual vinculación de los detenidos con otras causas.

Cocha indicó además que “no hay personas heridas en el lugar, solo daños materiales producto de los disparos”.

Sobre la investigación, aclaró: “No tengo todavía la identidad completa de los detenidos ni la propiedad del vehículo; esto está en materia de investigación. Hay que determinar los motivos y a qué grupo pertenecen estas personas”.

Finalmente, valoró la acción policial y la intervención de Protección Ciudadana, subrayando que la actuación tuvo “la profesionalidad que debe tener un policía en el ejercicio de su trabajo”.