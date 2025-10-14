Retención de servicios en el Municipio de Esquel

SOEME exige arreglo de maquinaria y pago de horas extras adeudadas.

El personal municipal, representado por el delegado del SOEME Alexis Caneo, mantiene una retención de servicios iniciada el pasado jueves. La medida se tomó ante la falta de respuesta a reclamos que, según el gremio, son de «solución a corto plazo» y esenciales para el correcto funcionamiento de las áreas operativas.

Caneo confirmó que, tras una asamblea, se notificó a la Secretaría de Trabajo y al gobierno municipal la decisión de iniciar la retención.

El delegado del SOEME detalló que los reclamos se dividen en temas generales y aquellos «necesarios para brindar servicio». Los puntos específicos que buscan resolver de manera urgente para levantar la medida de fuerza son:

Reparación de Maquinaria Clave: El único generador no está funcionando, y dos compactadores, esenciales para el plan de bacheo, están inoperativos. También se exige el arreglo de un percutor, que es uno solo para casi 40 empleados.

Mantenimiento Vehicular: Se exige el mantenimiento adecuado de los vehículos de la flota municipal.

Pago de Haberes Adeudados: Se reclaman horas de emergencia y horas extras no abonadas a choferes y maquinistas.

Problemas con el Fichaje Digital: El gremio denunció que los relojes faciales digitales están fallando, resultando en que a los empleados «no te pagaron la mitad de la hora porque el reloj no te fichó la salida o la entrada».

Remuneración Adecuada: Se pide el pago de la remuneración correspondiente a compañeros que cumplen funciones específicas, como en el área de pluviales, sin percibir el sueldo adecuado.

Tras una reunión, los empleados elaboraron un acta con los puntos específicos a resolver y la presentaron al Ejecutivo. «Si se firma el acta, volveríamos a la actividad mañana nomás», aseguró Caneo.

El delegado se mostró positivo en que los temas se resuelvan hoy mismo, a pesar de que el intendente se había trasladado a Trevelin a media mañana, esperando que el encuentro con las autoridades municipales se concrete durante la tarde.

«Nosotros somos positivos en eso de que son puntos que se pueden resolver ahora, después hay puntos más complejos que entendemos que llevarán su tiempo, pero estos son puntos que se pueden solucionar y bueno, para que los compañeros puedan brindar un mejor servicio», concluyó Caneo.