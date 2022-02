Bill Gates dijo que el covid-19 está en «retirada», pero anticipó otra pandemia

El millonario ya había adelantado que la humanidad atravesaría la actual pandemia. Dijo que ya se debe comenzar a invertir en tecnología médica para poder frenar a este nuevo patógeno.

En la Conferencia de Seguridad anual de Munich, Alemania, el copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates, aseguró que una posible nueva pandemia probablemente provendría de un patógeno diferente al de la familia del coronavirus, pero advirtió que los avances en tecnología médica deberían ayudar al mundo a hacer un mejor trabajo para combatirlo, si se realizan inversiones desde ahora.

A dos años de haber iniciado la pandemia de coronavirus, Gates dijo que “tendremos otra pandemia. Será un patógeno diferente la próxima vez”. Así, cree que los peores efectos se han desvanecido a medida que grandes sectores de la población mundial han ganado cierto nivel de inmunidad. Su gravedad también ha disminuido con la última variante de ómicron.

“La posibilidad de una enfermedad grave, que se asocia principalmente con la edad avanzada y la obesidad o la diabetes, esos riesgos ahora se reducen drásticamente debido a la exposición a la infección”, añadió el multimillonario.

Lo cierto es que para una futura pandemia, según Gates, el mundo debería moverse más rápido y lograr distribuir vacunas y medicamentos con mucha mayor eficacia. Al respecto sostuvo: “La próxima vez deberíamos intentar hacerlo, en lugar de dos años, en seis meses. Las plataformas estandarizadas, incluida la tecnología de ARN mensajero (ARNm), lo harían posible”.

Tras este anuncio, el filántropo pidió a los gobiernos de todo el mundo que inviertan mucho más en ciencia. “El costo de estar preparado para la próxima pandemia no es tan grande. No es como el cambio climático. Si somos racionales, la próxima vez lo detectaremos temprano”, precisó, quien además manifestó que esta última variante creó un nivel de inmunidad que “hizo un mejor trabajo para ayudar a la población que las vacunas”.

En tanto, el multimillonario aprovechó el encuentro para dar a conocer el título de su nuevo libro: “How to Prevent the Next Pandemic” (Cómo prevenir una pandemia), el cual se publicará en mayo de este año. En el texto, Gates propone algunas medidas para evitar que un virus paralice el mundo como ha sucedido con la reciente pandemia. “No tenemos que volver a hacer esto”, dijo Gates. “No importa en qué país aparezca, podemos aplicar recursos y comprender lo que está sucediendo muy rápido”, señaló.