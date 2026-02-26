Bomberos de El Maitén ya tienen su nueva Unidad Forestal

Tras gestiones, colectas y trabas en Aduana, el nuevo móvil llegó y fue recibido con caravana y bendición.

Finalmente, los Bomberos Voluntarios de El Maitén recibieron su tan esperada Unidad Forestal. Tras meses de esfuerzo, campañas solidarias para reunir los fondos necesarios y demoras administrativas en Aduana, el móvil adquirido en 2025 arribó este miércoles por la tarde a la localidad.

La llegada fue celebrada con una emotiva caravana que recorrió las calles del pueblo. Vecinos y vecinas acompañaron el ingreso del flamante vehículo, que fue bendecido por el cura local frente a la capilla antes de dirigirse al cuartel.

Desde el Cuartel de Bomberos expresaron su alegría en redes sociales: “Hasta que llegó. Bienvenido a Bomberos Voluntarios El Maitén, nuestro nuevo compañero de batallas. Gracias a todos los que hicieron esto posible. ¡Habemus móvil forestal!”.

La nueva unidad fortalecerá la capacidad operativa del cuerpo activo, especialmente en la prevención y combate de incendios forestales, una problemática recurrente en la región.