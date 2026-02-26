Volcó la secretaria de Salud Denise Acosta

Sucedió este jueves en jurisdicción de Rawson. Transitaba por Ruta N° 1 entre Puerto Madryn y Rawson. La funcionaria sufrió heridas leves y fue trasladada al Hospital de Madryn.

La secretaria de Salud del Chubut, Denise Acosta, sufrió lesiones al volcar la camioneta en que se desplazaba por ruta provincial N° 1. El hecho ocurrió en el tramo entre Puerto Madryn y la capital provincial pero en jurisdicción de Rawson. La información fue confirmada a Jornada por fuentes policiales.

En la camioneta viajaba la funcionaria provincial que sufrió lesiones pero que no ponen en riesgo su vida. El accidente se habría suscitado debido a la presencia de un montículo de arena en la traza.

En el lugar trabajó personal policial de Rawson y de la Comisaría Quinta de Puerto Madryn, además de una dotación de bomberos voluntarios y una ambulancia que trasladó a la funcionaria hasta el centro hospitalario.

Al arribar se constató que Acosta presentaba heridas que no eran de gravedad aunque se tomaron las medidas preventiva para descartar cualquier complicación en el estado de salud de la funcionaria.

Fuente: Jornada