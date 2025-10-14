Brasil perdió ante Japón por primera vez en su historia y la prensa lo calificó como un “desastre”

El Scratch ganaba 2-0, pero los nipones se lo dieron vuelta y se llevaron el partido por 3-2.



La prensa de Brasil fue muy crítica tras la derrota de su selección ante Japón por primera vez en su historia. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti ganaba el partido por 2-0, pero no pudo sostener el resultado y terminó cayendo por 3-2.

“Desastre” y “Derrota sin precendentes” fueron algunos de los calificativos que usó la prensa internacional en sus ediciones digitales. Además, los medios coincidieron en las graves fallas en defensa que tuvo el equipo y señalaron a Fabrício Bruno, defensor del Cruzeiro, que fue el responsable de dos de los goles nipones.

Esta fue la primera victoria de Japón sobre Brasil en los 14 encuentros que ambos seleccionados disputaron hasta la fecha, y el festejo se vivió como una auténtica gesta en un estadio repleto.

Cómo fue el partido entre Japón y Brasil en la fecha de amistosos FIFA

El inicio fue parejo, con dominio alternado y un marco que acompañó cada avance. Sin embargo, la jerarquía brasileña empezó a hacerse sentir. Con Vinicius Jr. desde el arranque y Rodrygo ingresando en el complemento, el equipo de Carlo Ancelotti se adueñó del balón y generó las primeras chances claras.

A los 26 minutos, Paulo Henrique abrió el marcador con una gran pared y definió con categoría para anotar su primer gol en la selección. Apenas cuatro minutos más tarde, Gabriel Martinelli amplió la ventaja con un potente disparo cruzado que dejó sin reacción al arquero nipón.

Todo parecía encaminado para una goleada, pero Japón no se resignó. Con Takefusa Kubo como conductor y una entrega total, el local encontró el descuento a los 52 minutos por intermedio de Takumi Minamino, quien clavó la pelota en el arco con un derechazo preciso. Ese gol cambió la historia: los de Hajime Moriyasu se agrandaron y diez minutos después empataron el encuentro gracias a Keito Nakamura, que aprovechó una jugada aislada en el área brasileña.

El golpe final llegó a los 71 minutos. Un centro perfecto de Ito encontró la cabeza de Ayase Ueda, que anticipó a la defensa y marcó el 3-2 definitivo. Brasil intentó reaccionar, pero ya era tarde: Japón defendió con firmeza y supo sostener una victoria que quedará grabada en su historia.

Los jugadores y el público celebraron el triunfo como si se tratara de un partido mundialista. No era para menos: Japón, con coraje y determinación, venció por primera vez al gigante sudamericano y escribió una de las páginas más importantes de su fútbol.