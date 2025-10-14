Torres inaugura la traza central de la Autovía Trelew–Puerto Madryn

Tras más de dos décadas de postergaciones, el Gobierno del Chubut habilita los 57 kilómetros que completan la conexión entre ambas.

El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, encabezará este martes 14 de octubre, la habilitación de la traza central de la Autovía Trelew-Puerto Madryn en la Ruta Nacional Nº 3, cuya reparación y construcción comprende un extenso tramo de 57,65 kilómetros entre ambas localidades, concluyendo la vinculación entre las mismas a través de una obra pospuesta durante más de dos décadas.

Obra integral

El proyecto, impulsado por la actual gestión luego de más de 20 años de licitaciones y obras fallidas por parte de gobiernos anteriores, consistió en la duplicación de la calzada existente separada por un cantero central, mediante la construcción de una segunda calzada nueva y la reparación o reconstrucción de la existente, banquinas externas pavimentadas e internas, intersecciones a emplazar en los accesos y vinculaciones previstas, retornos e iluminación de intersecciones y demás obras complementarias.

La obra permite concluir la vinculación de las ciudades de Trelew y Puerto Madryn a través de la Ruta Nacional Nº 3, permitiendo una circulación fluida, en el marco del continuo crecimiento e intercambio entre ambas localidades, sumado también al incremento de tránsito pasante desde el norte y sur del país. Asimismo, el Gobierno Provincial ejecutará las obras complementarias del proyecto, en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas con el Estado nacional.