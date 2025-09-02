Bullrich apunta a “servicios de inteligencia rusos” por la filtración de audios de Karina Milei

La ministra de Seguridad aseguró que el Gobierno responderá con firmeza ante lo que considera un ataque coordinado.

Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, intensificó la controversia sobre la filtración de los audios de Karina Milei. Este lunes, reveló que el Gobierno presentó una denuncia contra «personas ligadas a servicios de inteligencia rusos» y especuló sobre una posible «incidencia de Venezuela» en el incidente.

En una conversación con el programa «Pan y Circo» de Radio Rivadavia, la funcionaria libertaria describió la grabación a la hermana del presidente Javier Milei en la Casa Rosada como «algo inédito e increíble», que deja al país en una «situación de indefensión». En este sentido, Bullrich insistió en que se trata de una «impresionante maniobra de inteligencia» y se comprometió a investigar el asunto a fondo, vinculando a «servicios de inteligencia rusos».

Además, la funcionaria comparó la estrategia de los responsables con una forma de tortura psicológica, ya que planean divulgar la grabación «en pedacitos, como si fuese una serie». Este hecho, según ella, forma parte de un ataque más amplio contra el gobierno. «No podemos ser ingenuos, nos quieren mover la economía, hacer subir el precio del dólar, todo es contra el Gobierno. Nos tiran piedras en cada acto que vamos, ahora nos tiras audios grabados en la propia casa de gobierno», declaró.

Bullrich también mencionó que, para prevenir más filtraciones, se implementaron medidas de seguridad rigurosas en el Ejecutivo. Por ejemplo, «en las reuniones de gabinete ningún funcionario entra con el teléfono». Finalmente, concluyó que el Gobierno responderá con firmeza a lo que considera un ataque de «la mafia».