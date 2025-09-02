Miquelarena sobre la gestión de Luque: “Se robaron fondos destinados a la gente afectada”

El procurador general ratificó que los audios del caso de la Emergencia Climática no son nuevos, defendió a los fiscales y negó acusaciones de persecución política.



El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, se refirió a los audios de conversaciones que vuelven a mencionar a Germán Issa Pfister, exfuncionario de Comodoro Rivadavia, en la causa vinculada a la Emergencia Climática.

En primer lugar, Miquelarena aclaró que los audios no son nuevos, ya que se expusieron durante el debate judicial del año pasado. “Esto fue ventilado en un juicio oral y público. No hay nada que la Fiscalía haya filtrado ahora”, aseguró.

El jefe de los fiscales remarcó asimismo que la pesquisa apunta a hechos de corrupción ocurridos durante la gestión municipal de Juan Pablo Luque, actual candidato a diputado nacional por el Partido Justicialista. “Investigamos un desmanejo burdo y absurdo en épocas de emergencia, cuando se robaron fondos destinados a la gente afectada”, sostuvo.

Consultado por las críticas de algunos sectores, el procurador fue contundente: “Cada vez que se investiga al poder político, del otro lado dicen lo mismo: persecución política. Pero no es así. Los fiscales tienen la obligación de investigar”.

Defendió además el trabajo de los fiscales que llevaron adelante la causa. “A veces se critica a los investigadores, pero en este caso se logró llevar el caso a juicio y obtener condenas. Es nuestra responsabilidad actuar cuando hay pruebas”, expresó.

Finalmente, el procurador general habló sobre la necesidad de regular la figura del agente digital encubierto. “Hace falta ayornarlo y establecer reglas claras para saber qué se puede hacer y qué no”, completó Miquelarena.

Fuente: Radio 3 Trelew