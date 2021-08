Camilo y Selena Gómez anunciaron su primera colaboración musical

Se trata de 999, una canción que presentarán el próximo viernes 27 de agosto.

Se acabó el misterio. Luego de horas de especulaciones en las que los fanáticos de Selena Gómez y Camilo convirtieron a los cantantes en tendencia en las redes sociales al advertir un acercamiento entre ellos, se confirmó que tienen un proyecto entre manos. Se trata de 999, su primera colaboración musical que estará disponible en todas las plataformas a partir del viernes 27 de agosto.

«¡Mi canción 999, con @selenagomez sale este viernes y la tribu está feliz!!», anunció el artista colombiano. Mientras que la estadounidense, que tiene una sólida carrera como cantante y como actriz, adelantó un fragmento de la canción: «1000 yo sé que piensas en mí y el corazón se te mueve…si tú quieres ir a 1000…».

Esta no es la primera vez que Gómez se anima a cantar en español. A lo largo de su carrera solista, se animó a cantar en el idioma que, admite, no maneja con fluidez para presentar nuevas versiones de sus temas más populares, como Un año sin lluvia y Más. Pero este año, dispuesta a honrar sus raíces latinas, ya que es hija de un mexicano, decidió hacer un disco completo en español llamado Revelación, que cuenta con la participación del puertorriqueño Rauw Alejandro y el francés Dj Snake.

En el caso de Camilo, poder trabajar con Selena representa nada menos que la concreción de uno de sus sueños y por eso sus fanáticos, a los que llama «La tribu» están más que entusiasmados. Sobre todo, porque se viralizó una entrevista, el marido de Evaluna Montaner se refirió a todos los logros profesionales que alcanzó en los últimos años. »

Hay una frase que dice: ‘Cuidado con lo que sueñas porque corres el riesgo de que se haga realidad». Uno piensa que no se van a hacer realidad, pero cada vez en mi vida se va disminuyendo más ese rango de lo que puede no llegar a suceder. Entonces me da miedo soñar», reconoció. Y agregó: «Me daría mucha ilusión hacer una canción con Selena Gómez. Me parecería muy cool porque me encanta su identidad, la manera en la que interpreta».