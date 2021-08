Chubut | La ATECh anunció un paro de 48 horas en reclamo de la recomposición y aumento salarial

La medida de fuerza comenzará este miércoles y durante la misma se realizarán movilizaciones en toda la provincia. En tanto, el viernes se realizarán asambleas escolares para para decidir las medidas para la semana siguiente.

Al respecto, el secretario general de la asociación, Santiago Goodman, le aseguró a Radio 3 que «el Gobierno ha pretendido de diferentes formas callar los reclamos de los y las trabajadoras» pero «nosotros no nos vamos a callar». Además, denunció que hay políticos que utilizan sus reclamos para las campañas «pero ninguno de ellos ha dado una respuesta clara».

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) anunció un paro provincial de 48 horas que iniciará este miércoles a las 00 horas. Asimismo, el viernes se realizarán asambleas escolares para para decidir las medidas para la semana siguiente.

Esta medida de fuerza se llevará a cabo ante «la falta de respuesta del gobierno a nuestros reclamos», indicó la ATECh.

Asimismo, la gremialista expresó: «las escuelas que están cerradas sin ningún tipo de arreglo, el transporte escolar que no se garantiza en muchos lugares de la provincia, las partidas escolares que no alcanzan a cubrir lo necesario para la limpieza de las instituciones educativas como para sostener los comedores escolares, tal lo indica el plan de alimentación. A todo esto hay que recordar el ajuste de horas cátedras, los descuentos ilegales de retención de servicios y la falta de una respuesta al pedido de recomposición salarial, luego de veinte meses sin discusión, siendo la única provincia de la argentina que no ha tenido paritarias salariales».

MOVILIZACIONES EN TODA LA PROVINCIA

El secretario General de la ATECh, Santiago Goodman, le indicó a Radio 3 que «la idea es movilizarnos en diferentes puntos de la provincia, en Rawson, Comodoro, Sarmiento y en la zona de la Cordillera».

El dirigente gremial, con respecto al panorama educativo de Comodoro, indicó que «he una situación sumamente compleja, cosa que ya veníamos planteando nosotros, pero usa cosa es plantearla y otra es poder verla en términos de estar presente. Hay más de quince instituciones escolares en donde las y los estudiante no tuvieron la posibilidad de la presencialidad en virtud de que no se ha posibilitado por parte del Estado el transporte escolar ni la garantía del TEG porque son lugares en donde no hay recorridos de transporte público».

Goodman también denunció que lo mismo ocurre en sectores de la Comarca Andina, Cushamen, Fofo Cahuel, Lago Puelo y demás. «En esos lugares, al no haber transporte público tampoco se garantiza el transporte escolar porque el Ministerio de Gobierno, comandado por José Grazzini, a partir de sus decisiones políticas, decisiones que el propio gobernador ha dictaminado, no hay contratado ni han licitado esos recorridos. Únicamente se han garantizado los recorridos de aquellas escuelas que son de educación especial», apuntó.

«Aquí en el Valle nos ha pasado lo mismo con la zona de la Ruta 7, entre Gaiman y 28 de Julio, pasando parajes de La Agostura hasta llegar al propio Dolavon y 28 de Julio. Al igual que con recorridos en la Ruta 25, zona de Treorky, donde no se está garantizando aquel transporte escolar que había y tampoco el transporte público ingresa a ese lugar. Esto es responsabilidad del Gobierno Provincial y nosotros no nos vamos a callar», aseguró.

«El Gobierno ha pretendido de diferentes formas callar los reclamos de los y las trabajadoras. Nosotros no los vamos a callar, como tampoco vamos a callar nuestro reclamo de recomposición y aumento salarial», dijo Goodman.

DOCENTES SIN CONVOCATIRIAS A PARITARIAS

«No hubo convocatoria por parte de ninguno de los representantes del Gobierno y se han parado que en lo único que pueden otorgar como respuesta son bonos remunerativos por tres meses, los cuales vamos a seguir rechazando porque es distorsivo, destruye nuestra escala y formato salarial», denunció el secretario general de la ATECh.

«El gobierno no ha hecho nada para garantizar ingresos genuinos a las arcas provinciales y eso es responsabilidad del gobernador Arcioni. No vamos a seguir bancando por parte del gobierno provincial esta crisis inventada porque en Chubut todos los poderosos siguen ganando. Ahora… que los poderosos sigan ganando sin aportar lo que deberían es problema de la Provincia.», reclamó.

«LOS POLÍTICOS DE CUATRO CARAS UTILIZAN EL RECLAMO DOCENTE PARA LA CAMPAÑA»

Por otro lado, Goodman sostuvo que «hay muchos políticos de cuatro caras, de todos los partidos, que están utilizando todos nuestros años de reclamos y estos conflictos que hemos tenido y hoy se anotician de la crisis educativa por la cual estamos pasando en Chubut y están en sus spots de campaña. Insisto, en todo el ámbito político, desde las derechas más rancias hasta las izquierdas. En nuestra provincia están haciendo campaña con nuestro reclamo. y ninguno de ellos ha propuesto una solución».

Al gremialista se le consultó si hubo acercamiento por parte de algunos de los candidatos, a lo que respondió: «no ninguno y no me voy a cansar de denunciar esta situación en la que estamos. Los partidos políticos lo toman -al reclamo docente- pero ninguno de ellos ha dado una respuesta clara».

Para finalizar, el secretario general de la ATECh sentenció: «debo reconocer que muchos de los que hoy son candidatos han estado con nosotros en diferentes momentos de nuestros reclamos. También hay candidatos que no, eran funcionarios en la época de Macri y escondían sus caras, nunca han estado con nosotros ni se han hecho eco de nuestros reclamo. Hay otros que si».