Caputo: «Hay que terminar con las coimas a intendentes y gobernadores»

Polémica frase del ministro de Economía en la apertura de la Expo Real Estate Argentina en Buenos Aires.

En su intervención, Caputo no esquivó la polémica y se refirió a prácticas habituales en el rubro: “Probablemente más de uno de los presentes todavía tiene que seguir coimeando a intendentes para que les aprueben proyectos, o a gobernadores y demás. Todos sabemos que eso ocurre. Hay que dejar de hacerlo, hay que cambiar esa realidad”, expresó el Ministro, dirigiéndose a los asistentes.

El funcionario aprovechó la ocasión para marcar diferencias entre las políticas nacionales y las provinciales o municipales. “Desde la Nación vinimos a reducir impuestos y a desregular. Eso ya está en marcha: bajamos más de dos puntos de impuestos y eliminamos ocho mil regulaciones. Sin embargo, en provincias y municipios la situación es distinta: algunos siguen aumentando impuestos y tasas, y sumando trabas regulatorias. Eso limita el crecimiento del sector inmobiliario”, afirmó.

Caputo también hizo hincapié en la necesidad de erradicar impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y en terminar con las exigencias de sobornos para la aprobación de obras. “No podemos seguir aceptando que el regulador de turno les pida plata para aprobarles unos metros más o para extenderles un límite. Eso tiene que terminar, y es responsabilidad de todos hacerlo público. Hay que perder el miedo y denunciar a quienes piden coimas”, sostuvo.

En otro tramo de su exposición, el Ministro anunció que el Banco de la Nación Argentina pondrá en marcha una línea de crédito en dólares destinada a desarrollos urbanos y suburbanos. Explicó que el banco cuenta con un capital propio de 500 millones de dólares y que los préstamos serán a 72 meses, con tasas competitivas y la posibilidad de transferir ese crédito al comprador hipotecario, lo que podría dinamizar el mercado. Además, dejó abierta la puerta para que otras entidades financieras se sumen a la propuesta.

Finalmente, Caputo remarcó la importancia de continuar con la baja de impuestos y la desregulación para estimular la inversión privada. “Tenemos que seguir bajando impuestos, desregulando, y ustedes, empresarios, deben reclamar ante gobernadores e intendentes. Hay que fortalecer el mercado de capitales y mantener la estabilidad macroeconómica, porque eso atrae inversiones a largo plazo”, concluyó.

Cabe señalar que el Ministro evitó referirse en profundidad a la coyuntura económica. El mercado argentino enfrenta un miércoles clave, con una mega licitación de deuda en pesos cercana a los $15 billones y la publicación del dato de inflación de julio, dos factores que mantienen en vilo a inversores, bancos y autoridades económicas por su posible impacto en tasas, dólar y estabilidad financiera.