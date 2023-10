Habló Carlos Melconian tras la filtración de los polémicos audios

El economista aseguró que “Esto es porque venimos para arriba en las encuestas”.

Carlos Melconian estuvo invitado este sábado al programa de Mirtha Legrand, donde habló por primera vez de los audios en los que presuntamente habría ofrecido cargos a cambio de favores.

“¿Lo escuchaste [el audio]?”, avanzó Mirtha. “Algo… no escuché todo”, contestó entonces Melconian. “¿Es tu voz, cómo te enteraste?”, le preguntaron, y el economista contó “me llamó un amigo y me dijo te van a operar esta noche… ¿A mi?, pregunté, y enseguida asocié, tengo 66 años y las dos veces que me tocó participar en política vino el sacudón”.

Luego Melconian apuntó a cuestionar a Tomás Méndez: “Me puse a pensar en la fuente (de los audios) y es un señor ni siquiera es de un canal abierto, es un tránsfuga de primer nivel, un extorsionador, que es mismo del escrache en la casa de Patricia”, señaló.

Fue cuando Mirtha insistió en “si era su voz”, y Melconian agregó “yo escuchaba el contenido, no importa si es mi voz o no, ponele que sí, pero es una mentira total, no solo el contenido, sino la fábula…”, recordando que se fue “ovacionado” de su gestión en el Banco Nación.

Melconian concluyó que esta situación era una estrategia para difamarlo y perjudicar su reputación. En sus propias palabras: “esto que escuchás acá de una llamada con esto que escuchás de otra llamada, ponele que sea mío, que no lo sé… Pero viene la fábula donde habla un señor, no yo, entre llamada y llamada, y empieza a darse manija si tiene que ver con tráfico de no sé qué, con acoso de no sé qué… No hay nada ahí”.