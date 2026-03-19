Cayó en Trelew un prófugo por una causa de drogas buscado por la Justicia Federal

Fue localizado tras tareas de inteligencia y detenido en la vía pública.

Un hombre de 30 años que se encontraba prófugo de la Justicia fue detenido en Trelew, acusado de infringir la Ley 23.737, en el marco de un operativo llevado adelante por la Policía Federal Argentina.

El procedimiento se concretó tras una investigación iniciada el pasado 11 de marzo, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, con intervención de la Secretaría Penal a cargo de la Dra. Marta Gutiérrez, ordenó dar con el paradero del imputado y proceder a su detención.

A partir de ese requerimiento, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), a través de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Rawson, desplegaron una serie de tareas de inteligencia y análisis de la información disponible. Como resultado de esas diligencias, lograron establecer que el sospechoso se encontraba oculto en un domicilio de Trelew.

Con los datos reunidos y el aval de la judicatura interviniente, los efectivos montaron un operativo discreto en la zona y lograron identificar al individuo. Finalmente, fue interceptado y detenido en la vía pública, en inmediaciones de la calle Cambrin al 1600.

El detenido, de nacionalidad argentina, quedó a disposición del magistrado interviniente en la causa, imputado por infracción a la Ley Nacional de Drogas.