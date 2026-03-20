Ley para brigadistas: Chubut crea un régimen de retiro anticipado

La iniciativa reconoce el desgaste de la tarea y permitirá acceder a un esquema con cobertura previsional y salario reducido.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó la aprobación de la ley que establece un régimen especial de abstención laboral para brigadistas, la cual recibió un amplio respaldo este jueves en la sesión ordinaria de la Legislatura.

Se trata de una iniciativa impulsada por el mandatario para que los brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego puedan acceder a un esquema de retiro anticipado, a través de un régimen de abstención del débito laboral con cobertura previsional, en función del desgaste físico que implica la tarea y la dificultad de completar los años de aportes requeridos.

Los brigadistas, trabajadores sin descanso

Al respecto, Torres sostuvo que la aprobación de la ley “no solamente es un reconocimiento a la vocación de servicio y al esfuerzo de nuestros brigadistas, sino también un verdadero acto de justicia para quienes arriesgan su vida para proteger a los chubutenses”, a la vez que destacó el rol de Oscar “Pajarito” Torres, quien cuenta con una extensa trayectoria en incendios forestales y a quien calificó como “un ejemplo en el que se reflejan todos los brigadistas de nuestra provincia”.

“El último verano estuvo marcado por la peor sequía de los últimos sesenta años y por uno de los incendios más voraces de los que se tenga memoria. Sin embargo, nuestros brigadistas trabajaron sin descanso para proteger el patrimonio y la vida de cada familia chubutense afectada. Por eso, nuestro reconocimiento no quedó solo en palabras, sino que hoy se traduce en un hecho concreto: la posibilidad de que, después de muchos años de esfuerzo y de haber sido ignorados por otras gestiones, puedan acceder a un retiro digno”, remarcó el titular del Ejecutivo.

Una vida al servicio de la ciudadanía

Sobre la figura de Oscar Torres, el Gobernador aseguró que “muchos no lo conocen por su nombre, pero a ‘Pajarito’ lo conoce toda la provincia: por su historia, su entrega, su calidad humana y porque hace más de treinta años que, ante cada incendio en nuestra Cordillera, se enfrenta a las llamas y arriesga su vida para salvar la de otros”.

En ese sentido, agregó que “como él, hay decenas de brigadistas que sostienen con vocación y coraje una tarea fundamental, sin haber tenido nunca un reconocimiento a la altura de lo que hacen”, y concluyó que “gracias al compromiso de los legisladores, hoy esa deuda empieza a saldarse porque convertimos en ley una iniciativa que impulsamos para poner en valor la entrega y el sacrificio de quienes han dedicado su vida al servicio de los chubutenses”.

Características de la ley

El proyecto, anunciado por Torres en la apertura del período de sesiones ordinarias y aprobado este jueves, prevé la creación de un régimen especial de abstención del débito laboral destinado a agentes del Servicio Provincial de Manejo del Fuego que desempeñen funciones efectivas desde al menos el año 1995, sean de planta permanente y tengan 53 años o más.

Los beneficiarios percibirán el 85% móvil de la remuneración del cargo de revista desde su incorporación al régimen y hasta cumplir los requisitos jubilatorios; además, aportarán el 100% a la caja previsional y a la obra social.