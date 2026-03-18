Cholila avanza con conexiones domiciliarias a la red cloacal

En ese marco, se realizan trabajos en calle Las Lauras, entre Cerro La Momia y Los Pinos, donde el tránsito permanecerá cortado.

La Municipalidad de Cholila informó sobre los avances en las conexiones domiciliarias a la red cloacal en un sector de la localidad, lo que motivó el corte total del tránsito en la calle Las Lauras, entre Cerro La Momia y Los Pinos.

Los trabajos se enmarcan en un plan de mejora del sistema sanitario, orientado a ampliar la cobertura y optimizar el servicio para los vecinos.

Debido a la intervención, el tramo afectado permanecerá cerrado mientras se desarrollan las tareas, ya que las condiciones requieren restringir la circulación para garantizar la seguridad.

Desde el municipio solicitaron a los conductores utilizar vías alternativas y respetar la señalización dispuesta en el lugar, mientras que a los vecinos se les pide circular con precaución en las inmediaciones.