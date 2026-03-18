Macron afirma que Francia no participará en las operaciones en el estrecho de Ormuz

“Francia nunca participará en operaciones para reabrir el estrecho de Ormuz en el contexto actual”, afirmó el presidente francés.



El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró el martes que Francia nunca participará en operaciones para reabrir el estrecho de Ormuz “en el contexto actual”.

“Francia nunca participará en operaciones para reabrir el estrecho de Ormuz en el contexto actual”, afirmó Macron durante una reunión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional sobre Irán y Oriente Medio, añadiendo que Francia estaría dispuesta a participar en el “escolta” de buques una vez que la situación se calme.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el domingo que había “exigido” a varios países que dependen en gran medida del petróleo de Oriente Medio que se unieran a una coalición para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave por la que transita cerca del 20% del petróleo mundial, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y varias otras ciudades iraníes, causando la muerte del entonces líder supremo de Irán, Ali Jamenei, junto con altos mandos militares y civiles.

Irán respondió lanzando oleadas de ataques con misiles y drones contra Israel y las bases y activos estadounidenses en Oriente Medio, además de controlar estrictamente el acceso al estrecho de Ormuz.

Los ataques se han extendido por tercera semana consecutiva y, según datos de Lloyd’s List Intelligence, solo 77 buques han transitado por el estrecho desde marzo, lo que representa una caída de aproximadamente el 90% interanual.

Sin embargo, varias naciones europeas y la Unión Europea manifestaron el lunes su reticencia u oposición frontal al llamado de Trump a una misión militar para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz.

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó el lunes que el Reino Unido trabaja con sus aliados en un plan “viable” para reabrir el Estrecho de Ormuz y “no se dejará arrastrar a una guerra más amplia”, según informaron medios internacionales.

A su vez, el portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, afirmó que el conflicto bélico de Israel y Estados Unidos contra Irán “no tiene nada que ver con la OTAN”.

En tanto, Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, comentó también el lunes: “Nos interesa mantener abierto el estrecho de Ormuz, y por eso estamos debatiendo qué podemos hacer al respecto desde el lado europeo”.

NA