Chubut | Arcioni convocó a un “nuevo pacto social con actitud abierta y generosa”

Fue en su discurso de apertura del 51° período ordinario de sesiones en la Legislatura.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, pronunció este miércoles el discurso de apertura del 51° período ordinario de sesiones en la Legislatura en el que ratificó el objetivo de “situar a la Provincia en la senda del desarrollo”, y anunció el envío de un proyecto de ley para declarar la soberanía energética del territorio.

Arcioni remarcó que “este no es un año más para mí porque será el último año de mi mandato que comprende seis años de gestión, en los que hemos hecho grandes cosas junto a las y los chubutenses, de quienes estoy orgulloso, por su coraje y su valentía, por su capacidad de sobreponerse a momentos difíciles, como fue la pandemia del COVID 19, y por su decisión constante de siempre ir por más”.

“Los chubutenses somos patagónicos, no lo olvidemos. Y los patagónicos sabemos que con esfuerzo todo se puede cambiar y mejorar. Que nuestra tierra es una tierra de oportunidades, con una gran riqueza natural, cultural y humana, y que de cada uno de nosotros depende que hagamos de esos recursos el principio de posibilidad del desarrollo del presente y del futuro de nuestra tierra. Porque no solo tenemos que pensar en los de hoy, que es muy importante, sino también en las generaciones que vendrán”, valoró el mandatario provincial.

A su vez, Arcioni recordó que “en 2017 muchos especularon que iba a dar un paso al costado, y ocupar la banca de diputado nacional, legítimamente ganada por el voto popular. Sin embargo, y a pesar de que sabía a lo que me debía enfrentar, el compromiso asumido con Mario Das Neves y sobre todo, con los y las chubutenses, me inspiró y nos inspiró a ir por más, a no ser meros espectadores de la historia de nuestra Provincia y hacernos cargo de las decisiones que podrían cambiar el futuro del Chubut. No sólo asumimos esta responsabilidad, sino que, la continuamos con esa misma visión y fortaleza desde la reelección de 2019”.

“Si pudiera volver el tiempo atrás, estoy convencido de que volvería a transitar muchos de los caminos recorridos y a intentar abrir nuevos, en otros casos. Pero hay algo de lo que estoy seguro, y es que todas las decisiones que tomé durante estos años, las tomé convencido, después de haber escuchado a los distintos sectores productivos, a los distintos grupos de interés y a tantos chubutenses que emprenden, trabajan y se esfuerzan diariamente para salir adelante”, expresó el Gobernador del Chubut.

A su vez, el mandatario provincial sostuvo que “es cierto que no siempre las personas coincidimos en todo, que muchas veces nos cuesta ver las necesidades del otro y que anteponemos las ideas propias sobre cualquier otra consideración. Pero eso no le está permitido a un gobernante, quienes siempre debemos intentar darle voz a quienes no la tienen, responder a las necesidades de las mayorías, que son cada vez más parciales, y mantener viva la idea de que sólo involucrándonos con una visión generosa sobre los intereses y las necesidades de los otros podemos construir la Provincia que tanto deseamos. Digo esto esperando que sirva para explicar, aunque sea en parte, el motivo de algunas de las decisiones que tomamos y que no tuvieron la aceptación que esperábamos”.

Agradecimientos

“Agradezco el acompañamiento y el esfuerzo del pueblo chubutense, que ya está transitando un camino orientado al futuro, apoyado en el desarrollo sostenible y en los impactos sociales, económicos y productivos que requiere la Provincia para estar en consonancia con la región, con el país y con el mundo”, aseguró Mariano Arcioni.

Al tiempo que indicó que “eso es lo que me propuse hacer y dejar como legado, y aunque aún falte mucho, hemos conseguido sentar las bases, y cambiarle la realidad a miles de chubutenses. Los habitantes de la cordillera, la costa, el valle y la meseta merecen las mismas oportunidades, y ese es el desafío que tenemos por delante todos los actores de la política”.

“Quiero tomarme unos minutos para agradecer a cada uno de los funcionarios que me acompañan y me acompañaron, por su trabajo y el compromiso compartido con esta tan importante responsabilidad pública. Responsabilidad donde el valor de la palabra me permite mirarlos hoy con la tranquilidad de haber dado todo a nuestro alcance, aun en los momentos más difíciles”, ponderó el primer mandatario provincial.

Y añadió: “Esto también se lo debo a mis padres, quienes siempre nos inculcaron a mí y a mis hermanos, el valor de la verdad, la honradez, el trabajo y el esfuerzo. Sé que hoy ellos estarían orgullosos, porque con aciertos y desaciertos, he sido elegido para ocupar el cargo más importante que una persona de bien pueda aspirar: ser Gobernador de su provincia. Y creo estar haciéndolo con la máxima responsabilidad que se necesita, aun dejando de lado muchas veces a la familia y personas que quiero, a quienes agradezco su apoyo incondicional y su abrazo de aliento al llegar a casa”.

Pasos históricos

El gobernador Arcioni hizo hincapié en que “mirándolos a los ojos, a todos los sectores representados hoy en este recinto, puedo decirles que aunque no haya sido fácil, hemos dado pasos históricos para el crecimiento de Chubut, que trascenderán no solo mi gestión, sino las que sigan; una Provincia más ordenada, transparente, y eficiente, que pueda verdaderamente proyectarse a futuro. Una Provincia que tenía obras abandonadas y sueños postergados durante décadas, y que hoy son un hecho”.

Unidad

“Nuevamente los convoco, como cada año en esta Honorable Legislatura, a trabajar unidos. No hay espacio para las mezquindades, cuando hablamos de las decisiones que transforman la vida de las familias, del empleo y del desarrollo. Debemos desterrar con valores ese círculo vicioso de la destrucción, especialmente cuando se trata de lo que necesita Chubut, tan rica en recursos, capital humano, bellezas turísticas y actividades productivas”, valoró el mandatario provincial.

Proyección

En ese sentido, Arcioni expresó que “debemos estar más que orgullosos de la Provincia que somos, y esperanzados de todo el potencial que tenemos para crecer. Aquí me tendrán, como hasta hoy y los meses que vienen, defendiendo lo nuestro, proyectando más crecimiento, y actuando con la tenacidad, la templanza y la fortaleza que hacen falta para mirar hacia adelante, creando las condiciones y oportunidades para el desarrollo. Porque sin desarrollo no hay futuro, y esa fue y será siempre mi prioridad”.

“Chubut es una provincia excepcional. Y con esto no quiero decir que sea perfecta, sino que ha tenido y tiene la fuerza y la valentía de dar los pasos necesarios cada vez que necesitamos cambiar para mejorar nuestras vidas y las vidas de los que vendrán después”, remarcó el Gobernador de la Provincia.

Por último, Arcioni agradeció “a Chubut y a toda su gente, gracias a los trabajadores, a los emprendedores, empresarios, médicos, policías, educadores, estudiantes y comerciantes. Gracias a todos y a todas”.

“Los desafíos que quedan por delante son muchos y no hay soluciones fáciles ni rápidas. Por eso los convoco a trabajar en un nuevo pacto social, para que lo que viene sea mejor y para que podamos avanzar más rápido. Un nuevo pacto social con actitud abierta y generosa, porque nadie se salva solo y porque si no creamos oportunidades para todos, la grieta y la división seguirán obstaculizando el progreso que tanto necesitamos”, concluyó el gobernador Mariano Arcioni.