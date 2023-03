Alberto Fernández abrió las Sesiones Ordinarias en el Congreso

El presidente, reivindicó a Cristina y criticó con dureza a la Corte.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, recibieron al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el Congreso de la Nación para la inauguración del período 141° de Sesiones Ordinarias.

Luego el jefe de Estado inició su discurso y afirmó que la guerra en Ucrania «asomó inexplicablemente hacia una invasión militar y fue escalando de tal modo que al día de hoy desconocemos el desenlace del conflicto»

Además, destacó que llevó su pedido por la «paz» en el mundo a todos los ámbitos internacionales en los que participó, en un «marco» en que el país transita el año en que se cumplen los 40 años de la democracia recuperada.

«Los 40 años de vigencia de la democracia constituyen el período más extenso de nuestra historia», resaltó el mandatario en su discurso ante la Asamblea Legislativa, en la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

La defensa de Cristina

Luego, lanzó las primeras críticas, a los medios que forman «un sistema de concentración medios que expresan intereses opositores al Gobierno que ocultan o tergiversan información a sus lectores».

Y también cuestionó a la Justicia al remarcar que él está «al lado de Cristina que es perseguida injustamente».

Antes, el mandatario recordó: «Hace seis meses estuvimos frente de uno de los episodios más desgraciados de estos 40 años de democracia como fue el intento de asesinato de la vicepresidenta».

En ese contexto, reclamó al Poder Judicial que «actúe con la misma premura con la que archiva las causas en que aparecen jueces, fiscales y empresarios».

Logros de su mandato

Al meterse de lleno en sus actos de Gobierno, Fernández sostuvo que a lo largo de estos tres años escuchó «cómo una y otra vez» criticaban su «moderación», pero advirtió que con esa «moderación» fue «capaz de enfrentar a acreedores privados y ponerle freno a los condicionamientos del FMI».

«Con mi moderación puse el techo a la pandemia y se terminaron de levantar hospitales que, a mi llegada, alguna gobernadora no consideraba necesarios», planteó ante la Asamblea Legislativa.

El Presidente dijo que el Gobierno tiene la «obligación» de «construir una mayoría que impida convertir este horizonte de progreso» en «aquella Argentina de endeudamiento, cierre de empresas y fugas de capitales, en la que millones de compatriotas parecen sobrar».

«Somos más los que no toleramos los niveles de pobreza y la regresión en la distribución del ingreso, los que no queremos un país injusto y consideramos que desde el Estado hay mucho por hacer porque no hay otro modo para luchar contra las inequidades del mercado», expresó el mandatario.

Y tras afirmar que «la Argentina es uno de los países que más que creció en los últimos años», aseguró que «no hay solución» sin crecimiento ni políticas activas de distribución.

«En 2023 volveremos a crecer y completaremos tres años seguidos de crecimiento ininterrumpido desde 2008. Crecimos en la actividad industrial con una suba durante 15 meses», destacó el jefe de Estado.

También aseberó que «la inversión se mantiene en uno de los niveles más altos de los últimos años” y que su gestión «está exportando más trabajo argentino al mundo».

«Estamos exportando con mayor valor agregado. Estamos exportando más trabajo argentino. Al mismo tiempo tuvimos récord de importaciones. Nosotros llevamos adelante una administración de un bien escaso como son las divisas para que, prioritariamente, se vuelquen a la producción», sostuvo el Jefe de Estado, para luego destacar: «Una política central del Gobierno es cuidar las reservas y continuaremos en esa senda».

Asimismo, remarcó que en 21 provincias del país «se registra pleno empleo» y que «el empleo formal creció desde diciembre de 2019 el 4,1 por ciento».

«Durante 2022 se verificaron más de 13 millones de empleos registrados: el nivel más alto de la serie iniciada en 2012 con las tasas de actividad y empleo femenino más altas y las tasas más bajas de desempleo desde 2004», dijo el mandatario en el capítulo «empleo» de su discurso.

Agradecimiento a Massa

Durante su discurso, el Presidente manifestó. «Quiero señalar y agradecer aquí el compromiso de Sergio Massa, quien dejó la Presidencia de esta Cámara para venir a sumarse a la compleja tarea de conducir el Ministro de Economía».

Y se refirió a la lucha contra inflación, que «constituye un problema estructural y estamos abocados a reducirla sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el crecimiento».

«Quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarlo», dijo el mandatario ante la Asamblea Legislativa y añadió que «no necesitamos al FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal», que debe ser el «horizonte».

Contra la oposición

En otro tramo de su alocución, Fernández advirtió sobre un «nuevo embate privatizador» de la oposición sobre las empresas públicas, precedido de una «campaña de desprestigio», y pidió que «no vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio los que invocan números con los que disfrazan su falta de interés por las condiciones de vida de tantos argentinos a los que estas empresas ayudan y mucho».

«Otra vez aparecen los negocios particulares sobre el patrimonio de todos los argentinos y para eso se monta una campaña en contra de nuestras empresas», que son «patrimonio de todos los argentinos», expresó.

La coparticipación

«Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cual es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina», señaló el Presidente en relación al reclamo de CABA que logró una cautelar para recuperar fondos.

Y agregó: «Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró una cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país».

Juicio a la Corte

Ante la Asamblea Legislativa, el jefe de Estado defendió el proceso de juicio político que se lleva adelante en la Cámara de Diputados contra los miembros de la Corte Suprema y dijo que «no hay ningún ataque ni embestida contra la justicia».

«Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso», dijo el Presidente ante la Asamblea Legislativa, y agregó: «No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia».

Inteligencia y mesa judicial

Durante la parte más álgida del discurso, a los gritos, el Presidente afirmó que al asumir había prometido «poner fin a los sótanos de la democracia», en relación a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y que «cumplió» ese objetivo, por lo que destacó que «el espionaje interno ya no existe».

«El personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces. Los recursos de la AFI son públicos. No existen operadores que en nombre del Gobierno compran voluntades judiciales. Por impulso del Gobierno nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano», dijo el mandatario y añadió: «Todos y todas pueden pensar libremente sin temer el acoso del poder estatal, mal que le pese a cualquiera».

Y advirtió que «los que atentaron contra la Constitución» son «los que armaban mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, periodistas, políticos opositores y hasta a sus propios compañeros», en referencia a la administración de Cambiemos.

En su mensaje, Fernández expresó: «No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto. Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero. Y no son nuestros funcionarios los que se profugan de la Justicia y se aíslan en Punta del Este alegando persecuciones».

En ese momento, volvió a referirse a la causa contra Cristina Kirchner y aseveró que la vicepresidenta recibió una condena «en un juicio simulado en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política».

En este sentido, remarcó que «cualquier estudioso del derecho penal se asombraría ante semejante retroceso», y que, «al derecho penal liberal, nacido al amparo de la Revolución Francesa y que evolucionó con la mejor dogmática en el derecho continental, le repugnaría observar semejantes conclusiones».