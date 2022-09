Chubut | ATECH evalúa realizar paros la semana que viene

Lo reconoció el secretario general del gremio, Daniel Murphy, aseguró que “ningún docente puede ganar menos de 120 mil pesos”.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Daniel Murphy, reconoció que evalúan realizar alguna medida de fuerza tras considerar “insuficiente e insignificante” la oferta del Gobierno de un aumento del 14% en dos tramos.

Tras la reunión paritaria de este miércoles, el sindicalista indicó que “Provincia trajo dos propuestas” que fueron rechazadas e indicó que “nuestro planteo fue que tiene que haber un salario acorde al costo de vida”.

“El bono adicional (de 18 mil pesos) tiene que ser si o si pasado al básico. No podemos tener adicionales en estas condiciones, no es correcto y no es proporcional a las horas que cada docente trabaja”, apuntó.

En cuanto a las propuestas presentadas por el Ejecutivo, sostuvo que fueron “insuficientes, muy por debajo de la inflación y de las necesidades que tenemos para llegar a una canasta familiar”.

Cuestionó asimismo que la implementación de la quinta hora de clases “puso más en evidencia que la mayoría de las docentes del nivel primario tienen que trabajar en dos cargos para poder alcanzar una canasta familiar mínima. Esto es insostenible y por su puesto seguimos con la lucha porque con un solo cargo se pueda vivir”.

“Con este sueldo estamos cada vez más lejos de alcanzar la canasta familiar mínima que establece el INDEC”, lamentó.

El sindicalista adelantó que, tras el encuentro paritario de este miércoles, “vamos a hacer asambleas y una reunión de delegados para que se definan acciones concretas para tener una recomposición salarial como la que necesitamos”.

“Si no hay más plata en la provincia para los salarios es porque la política de este Gobierno es priorizar el pago de las deudas, los intereses de las grandes empresas y condenar a la pobreza a miles de estatales«, aseveró y confirmó que «se van a evaluar paros para la semana que viene”.

Consultado sobre la cifra que estipulan conseguir en las negociaciones, el secretario general de la ATECH explicó que “la última cifra que acordamos en el Plenario Provincial de Delegados -de mayo- es un salario inicial de no menos de 100 mil pesos, pero de esa fecha a ahora hubo mucha inflación, por lo que esa cifra tampoco es suficiente”.

“La canasta básica del INDEC que establece la línea de la pobreza está en 120 mil pesos, por lo tanto ningún docente puede ganar menos de eso”, sentenció Murphy.