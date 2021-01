Chubut | Con casi 1.300 positivos en dos días,  superó rápidamente los 41 mil casos de Covid

El miércoles se habían reportado 707 contagios, lo que habían incrementado el total a 40.452. Pero con los 584 de este jueves y descontados 19 casos que se habían informado por duplicado, ya son 41.017 personas que contrajeron coronavirus.

Hubo 284 recuperados, exactamente 35.905 en lo que va de la pandemia, y ocurrieron otros cinco fallecimientos, que incrementaron el total de decesos a 585, desde que ocurrió el primero el 10 de junio del año pasado, cuando perdió la vida un chofer de colectivos de la empresa «El 22» de Trelew, de 45 años.

Sarmiento reportó este jueves dos víctimas fatales por coronavirus, ambos hombres, de 55 y 75 años. En Comodoro murió una mujer de 81 años, en Rawson un varón de 86 y en Trelew otro hombre de adulto de 54 años, todos con comorbilidades.

El promedio de fallecidos en la primera semana del 2021 sigue siendo preocupante: se confirmaron 48 muertos, por lo que el promedio sigue siendo cercano a los 7 decesos por día.

Entre los 584 nuevos casos, sobresalen los tres primeros de la comuna de Lago Blanco, en el sudoeste provincial cerca del límite con Chile y por supuesto los 225 de Comodoro, los 108 de Madryn y los 79 de Trelew.

LOS 584 POSITIVOS DIARIOS

Doscientos veinticinco (225) en Comodoro Rivadavia- Rada Tilly; sesenta y ocho (68) durante el operativo

Detectar, treinta y dos (32) con Nexo Epidemiológico. Dos (2) son personal de salud.

Uno (1) en Río Mayo.

Tres (3) en Lago Blanco.

Quince (15) en Sarmiento, seis (6)) con Nexo Epidemiológico. Se descuentan del total de casos, 19 casos que se

encontraban duplicados.

Ciento ocho (108) en Puerto Madryn, sesenta y tres (63) durante el operativo Detectar, cuarenta y ocho (48) con Nexo Epidemiológico. Uno (1) es Personal de Salud.

Uno (1) en Gan Gan, sin Nexo Epidemiológico, personal de salud.

Setenta y nueve (79) en Trelew, dieciocho (18) con Nexo Epidemiológico.

Veinticinco (25) en Rawson, quince (15) con Nexo Epidemiológico.

Seis (6) en Gaiman, con Nexo Epidemiológico.

Tres (3) en Dolavon, sin Nexo Epidemiológico.

Uno (1) en Paso de Indios, sin Nexo Epidemiológico. Se suman ocho (8) casos no informados en reportes previos.

Dos (2) en Las Plumas, uno (1) con Nexo Epidemiológico. Se suma un (1) caso no informado en reportes previos.

Cincuenta y tres (53) en Esquel., treinta y seis (36) durante el operativo Detectar.

Once (11) en Lago Puelo, durante el operativo Detectar.

Veintitrés (23) en Trevelin.

Uno (1) en Río Pico, con Nexo Epidemiológico.

Dos (2) en Epuyén, con Nexo Epidemiológico

Dos (2) en Tecka, con Nexo Epidemiológico.

Cuatro (4) en Cholila, con Nexo Epidemiológico.

Tres (3) en Gobernador Costa, con Nexo Epidemiológico.

Seis (6) en Cushamen, con Nexo Epidemiológico.

Uno (1) en El Hoyo, con Nexo Epidemiológico.