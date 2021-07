Chubut | Docentes: “Es mentira que en Chubut no se pueda generar un aumento salarial”

Lo sentenció el secretario general de ATECh, al cuestionar que desde hace 19 meses “cobramos el mismo salario -mientras la inflación- acumula un 55%”. Puso énfasis en el costo de vida de la Patagonia en comparación con el resto del país y reveló que “Provincias que siempre vieron nuestro salario desde abajo, hoy ya están 30% más arriba que Chubut”. Habrá acciones de visibilización y un se anunció un paro.

Santiago Goodman, secretario general de ATECH, remarcó a Radio 3 que se ha convocado a un paro de 48 horas para el lunes 26 y martes 27 de julio si en el transcurso de la semana próxima no hay convocatoria a negociaciones paritarias.

Reveló que aún “no hubo convocatoria”, subrayando que “se vencieron todos los plazos que junto con los gremios docentes pedimos para convocarnos a paritarias”.

En este sentido, durante la semana que viene habrá acciones de visibilización en redes sociales para “mostrar a la sociedad que en Chubut los trabajadores de la educación hace 19 meses que cobramos el mismo salario, con un pago escalonado durante casi todo 2020 y con meses de 45 días sin percibir salario”.

El dirigente remarcó que “hay menos poder adquisitivo” producto del congelamiento salarial, enfatizando que “llevamos un 55% de inflación” de acuerdo a lPC Patagonia.

Sobre este punto, enfatizó en el costo de vida de la Patagonia, que es superior al de otras zonas del país, y reveló que en el norte “hay Provincias que siempre vieron nuestro salario desde abajo -y- hoy están 30% más arriba que en Chubut”.

Expuso que “el básico en Chubut es de 38 mil pesos, en Santa Fe es de $ 52 mil, en Neuquén es de $ 53 mil, en La Pampa es de $ 60 mil, en la Ciudad de Buenos Aires es de $ 51 mil y en la Provincia de Buenos Aires es de $ 42 mil”.

En este sentido, enfatizó que “claramente, cuando aumentó la recaudación, el valor del crudo de petróleo y la coparticipación, la Provincia no puede decir que no está en condiciones para no alcanzar una recomposición salarial”.

Apuntó así que hubo una recomposición sal rail para auxiliares y con este escenario económico “es mentira que en Chubut no se pueda generar un aumento salarial”, disparó.