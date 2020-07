Chubut | Eliceche cree que la provincia tiene que suspender los pagos de la deuda para renegociar

“permitiría estar en una posición de fuerza para renegociar; de esta manera es muy difícll que los bonistas puedan aceptar ningún tipo de negociación porque mes a mes vienen cobrando sus acreencias” manifestó el diputado del Frente Patriótico.

El diputado del Frente Patriótico, Carlos Eliceche, planteó que el gobierno provincial no está en posición de renegociar la deuda si los acreedores siguen cobrando de las regalías petroleras. “La primera medida que tendría que haber tomado la provincia es suspender los pagos para entrar en una posición de negociaciones; si no suspenden los pagos, y los acreedores ven que Chubut puede pagar sus acreencias, no puedo ver motivo por el cual quieran renegociar deuda, extender plazos ni mucho menos renegociar capitales”, sostuvo.

Eliceche comparó en diálogo con FM EL CHUBUT que el ministro de Economía, Oscar Antonena, nunca dejó de remarcar que “la provincia honraba sus deudas” (por los acreedores), mientras que desde el bloque justicialista «decíamos que la primera deuda que tiene que honrar es de lo trabajadores y proveedores del Estado».

A su vez, el diputado justicialista puso en duda que con la refinanciación el gobierno provincial permita ahorrar casi tres masas salariales en un año. “Una cosa es lo que dicen y otra cosa en la realidad. Según lo que pudimos analizar nosotros, en este año Chubut podría estar posponiendo a partir de 2023 alrededor de 6000 millones de pesos, que apenas alcanzan para una masa salarial y un poco más. No alcanzaría ni para poner al día los sueldos atrasados sin tener en cuenta el aguinaldo”, contrapuso.

En cambio, Eliceche planteó que suspender los pagos de la deuda “permitiría estar en una posición de fuerza para renegociar; de esta manera es muy difícll que los bonistas puedan aceptar ningún tipo de negociación porque mes a mes vienen cobrando sus acreencias”.

TOPE SALARIAL

Por otra parte, Eliceche sostuvo que si el bloque justicialista entiende que el proyecto del gobernador Mariano Arcioni para poner un tope salarial «es beneficioso para la provincia lo vamos a acompañar». Pero hasta que el Ejecutivo no lo envíe a la Legislatura prefirió no dar una opinión.

Al respecto, Eliceche reconoció que la reacción de la Asociación de Magistrados, cuestionando la inconstitucionalidad de la medida, es un tema a considerar.

«Hay muchas cosas que analizar que no generen más problemas de los que ya tiene la provincia y ver si los montos realmente significan algo importante para que los demás trabajadores puedan cobrar un salario», concluyó.