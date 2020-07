Después de cerrarle las puertas en 2019 ahora el PJ busca que Maderna y Sastre retornen al partido

El presidente del PJ quiere que Maderna, Sastre y peronistas que se fueron al Chusoto vuelvan al partido para consensuar una propuesta «clara y convincente» para ganar las próximas elecciones parlamentarias del 2021 y «recuperar la provincia» en 2023. Aseguró que habrá renovación de autoridades antes de fin de año

En el justicialismo chubutense ya se están moviendo algunas piezas proyectando largar la carrera electoral del año que viene. El vicegobernador Ricardo Sastre, el intendente de Trelew Adrián Maderna siguen con las afiliaciones suspendidas según resolvió el último Congreso del PJ. Ambos referentes peronistas hasta ahora había quedado con un pie afuera del justicialismo por haber ido con el Chusoto en las últimas elecciones.

El presidente del PJ Chubut, Ricardo Mutio, habló ayer por FM EL CHUBUT de los próximos desafíos electorales del Frente de Todos, donde se renuevan tres bancas en el Senado. Incluyó a Maderna, Sastre y sectores peronistas del Chusoto en la agenda del justicialismo. «Estoy hablando no solo con Sastre y con Maderna, sino muchos compañeros que están afiliados al Chusoto, y anhelo que estemos todos juntos unidos y resolver lo que le conviene hacer al peronismo para beneficio de Chubut», reveló Mutio.

Previo a la pandemia, el Tribunal de Disciplina había quedado en llamar a Sastre y a Maderna para que hicieran sus respectivos descargos. También el coronavirus hizo que se postegara la renovación de autoridades del PJ Chubut junto con la conducción nacional.

Con la mirada puesta en los próximos desafíos electorales, Mutio declaró que «hay que hacer una propuesta clara para convencer a todos los ciudadamos de Chubut para que en el 2021 nos vaya bien en las parlamentarias y en 2023 recuperar la provincia». Y al ser consultado sobre el retorno de Maderna y Sastre y otros peronistas que cruzaron de vereda, respondió que «en la política todo es posible si existe la voluntad de hacerlo».

Mutio ratificó que se mantienen vigentes las suspensiones que definieron los órganos partidarios del PJ, pero esto no significa que no se pueda revisar. «El Congreso del PJ ratificó que los que fueron por otro partido están suspendidos en su afiliación, pero esto no quiere decir que no vayamos a trabajar para que estén todos adentro. Vamos a hacer todos los esfuerzos y estamos ocupándonos para que todos los compañeros -no solo Sastre y

Maderna-, que hoy eligieron estar en otro lugar vuelvan al peronismo», aseguró.

¿ELECCIONES EN NOVIEMBRE?

Por otro lado, Mutio sostuvo que antes de fin de año, posiblemente a finales de noviembre, se va a hacer la renovación de autoridades del PJ Chubut. Negó que exista algún tipo de irregularidad en los mandatos, que fueros prorrogados por el Congreso partidario. «El Congreso del PJ del 7 de marzo dio una prórroga de mandato; se revalidaron todos los cargos de consejeros locales y provinciales, y se estableció que este año se van a celebrar las internas», concluyó.