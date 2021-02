Chubut | González se autopostula como candidato a senador con críticas a Linares

El líder de Luz y Fuerza criticó al presidente del PJ: “Lo estoy evaluando, pero si Carlos Linares es candidato, ¿por qué yo no?” Pide tener una visión más integradora de Chubut y no propiciar los regionalismos, como hace el titular del PJ.

Con un fuerte reclamo a hablar de Chubut de manera integral y no tanto de regiones, y duras críticas a las formas de algunos dirigentes del Partido Justicialisa, en particular de Carlos Linares, el secretario general del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, Héctor González, deslizó por primera vez que podría candidatearse en las próximas elecciones legislativas: “Todavía no he tomado ninguna decisión al respecto pero es cierto que he tenido comunicación con varios compañeros y compañeras que acompañaron en su momento el esfuerzo que hicimos en el año 2017, cuando fui precandidato a diputado nacional y concretamos una buena experiencia organizativa y de construcción política”, dijo ayer el dirigente gremial, que desde hace muchos años viene cuestionando las estrategias políticas y electorales del PJ.

“Lo estoy evaluando, pero si Carlos Linares es candidato a senador, ¿por qué yo no puedo serlo?”, disparó González en una entrevista con FM Del Viento de Puerto Madryn.

“Hay mucho compañeros y compañeras que consideran que sería valioso tener un representante con esta perspectiva y ven en mí esa representatividad. Los estoy evaluando responsablemente y con tranquilidad”.

El dirigente de Luz y Fuerza se encargó de resaltar las diferencias que mantiene hace tiempo con Linares: “Son diferencias de pensamiento profundo sobre la provincia que imaginamos nosotros y que venimos proponiendo. Toda la política debería promover la integración territorial, social y económica de las distintas ciudades de Chubut. Yo siempre apunto a eso. Él, en cambio, apunta a algo muy distinto. Es un disociador, y vale como como ejemplo lo que está haciendo como presidente del PJ, cargo al que llegó de forma muy difusa. Se ha manejado de manera notoriamente individualista y contradictoria, profundizando la fragmentación interna del partido. Acá hace falta hablar de Chubut de forma integral como un todo y no tanto de regiones”, reclamó el líder lucifuercista.