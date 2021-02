Chubut | Igon advierte:“estamos a las puertas de un conflicto social”

Lo sentenció el diputado nacional en diálogo con Radio 3 respecto a la sesión convocada por el Gobierno provincial para tratar el proyecto que pretende habilitar la megaminería. “Han acelerado los tiempos y no entiendo por qué. Quizá tienen los votos, pero tener los votos no hace que el pueblo esté de acuerdo”, apuntó.

El diputado nacional Santiago Igon dialogó este miércoles con Radio 3 y se refirió a la convocatoria a sesión extraordinaria que hizo el Gobierno para el próximo viernes para intentar aprobar el proyecto que habilita la megaminería.

“Mi posicionamiento es histórico desde que llegué a Chubut, tuve la posibilidad de conocer de cerca todo lo que tuvo que ver con la minería”, reiteró el legislador, adviento que “lamentablemente el Gobernador está incurriendo en un error muy importante”.

Consideró que el Ejecutivo provincial “no termina de escuchar definitivamente al pueblo –aclarando que- no invalido a los que están a favor, sino que la gran mayoría de la sociedad en Chubut está en contra y estamos a las puertas de un conflicto social”.

Subrayó que “nadie quiere que esto ocurra, pero el Gobierno debería tomar nota. Estoy en Esquel y sé que se está preparando grandes movilizaciones y este tipo de cosas dañan en un momento en el que Chubut no está en su mejor momento”, analizó.

El Diputado enfatizó que “hay alternativas para buscar opciones y eso se le pide al Gobierno provincial, que se frene, que escuche y veamos cómo se puede salir adelante, entre todos tenemos –porque- tenemos las ganas pero de esta manera es muy difícil”.

Igon, integrante del bloque del oficialismo nacional, también se refirió a la información oficial emitida sobre el encuentro entre el gobernador Mariano Arcioni y el vice Ricardo Sastre con el presidente Alberto Fernández.

“Me resultó raro y extraño que a través de una gacetilla se diga que el Presidente dijo, me hace dudar. Esas no son las formas del gobierno nacional”, consideró.

Añadió que “nada tiene que ver la presentación del proyecto minero y que le parezca interesante, a estar a favor o no. El tema es la Licencia Social porque tiene que ver con el Acuerdo de Escazú que se firmó hace poco en toda Latinoamérica”.

Se trata de un acuerdo que tiene que ver en “cómo vamos a manejar nuestros recursos naturales y que incidencia tiene el pueblo en la decisión de ese manejo. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta”.

Por otra parte, analizó que el Gobierno provincial “ha acelerado los tiempos y no entiendo por qué. Será porque tienen los votos y quieren aprovechar la situación. Pero tener el voto de 14 legisladores no hace que el pueblo este de acuerdo”, disparó.

Es por ello que “invito a la reflexión porque puede haber un conflicto social que puede ser muy importante. Hay que seguir escuchando, trabajando y si se quiere, seguir buscando consenso”.

Esto, lo remarcó, ya que “los que no estamos de acuerdo tenemos el Derecho de tener voz, al igual que todos los vecinos, inclusive los que están de acuerdo, porque hace décadas que no se les ha dado una oportunidad o alternativas viables a los vecinos que necesitan trabajo y están de acuerdo en la Meseta”.

Por último se refirió al comunicado del PJ emitido recientemente, y señaló que la cuestión megaminera “no tiene que ver con lo partidario, atraviesa a todos, es una discusión transversal”.

Remarcó que “cuando se centra en lo político-partidario, hay cuestiones raras”, repasando que dentro del PJ, el actual Presidente “en algún momento se sentó con Aranguren en la Meseta propiciando la cuestión minera y hoy no está de acuerdo”.

La megaminería “es una cuestión tan sensible al ser chubutense que no hay que andar con posiciones distintas, porque los vecinos terminan respetando a aquellos que tiene una posición tomada y fundamentada y no la cuestión de un día estoy de acuerdo y mañana no”, cerró.